La ‘Pacem in terris’ tra storia e attualità

Sessant’anni fa veniva pubblicata l’enciclica Pacem in terris e fu subito definita ‘il manifesto del mondo nuovo’. Fu l’ultima parola del grande pontificato di papa Giovanni XXIII. Di questo si parlerà nella conferenza in programma per domani alle 17 alla biblioteca Ariostea. Del tema parlerà Fiorenzo Baratelli, dopo un’introduzione di Alessandra Mambelli. È significativo che la parola ‘pace’ si trovi all’inizio del pontificato nel discorso di accettazione e alla sua fine con l’uscita di questa enciclica a pochi mesi dalla morte del pontefice. E altrettanto importante fu che questa enciclica cadesse in mezzo ai lavori del Concilio vaticano II, fortissimamente voluto da papa Giovanni XXIII come evento che doveva segnare una svolta ep nei rapporti della chiesa cattolica con i ‘segni dei tempi’ (la pace nel tempo dell’atomica; i movimenti di liberazione dei Paesi sottoposti a una lunga e feroce colonizzazione; il movimento femminile che rivendicava libertà; il movimento operaio e la denuncia dello sfruttamento) e con la storia del mondo.

Tornare a riflettere sulla Pacem in terris non vuol dire parlare solo del passato, ma metterla a confronto con il presente drammatico che stanno vivendo l’Europa e il mondo, e con il futuro di pace e giustizia che vogliamo costruire. Leggerla oggi svela una freschezza, attualità, preveggenza e rappresenta un’anticipazione profetica, una proiezione nel futuro davvero impressionanti. La conferenza vorrebbe indicare anche la cornice che consentì la grande svolta del Concilio Vaticano II e la pubblicazione della Pacem in terris. A questo riguardo, verrà ricordato il contributo che diedero alcune grandi figure del cattolicesimo democratico fiorentino: il sindaco di Firenze Giorgio La Pira; padre Ernesto Balducci; don Lorenzo Milani (Lettera ai cappellani militari e Lettera ai giudici).