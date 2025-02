La pagella degli studenti Unife: "Esami, bicicletta e vita notturna. Questa è una città fatta per noi"

Dimitri Karidomatij, 25 anni, ha due paesi e due città. Di origini greche, è nato in Italia. Vive a Soave, provincia di Verona, e studia a Ferrara, facoltà di giurisprudenza, il portone che si affaccia su corso Ercole I d’Este, il cuore della città. "Qui mi sono trovato bene, fin dai primi giorni", racconta. E precisa, il sorriso: "Questa è una città a misura d’uomo". Non solo per lui. Arrivano da Puglia, Calabria, dalla Sicilia. Torniamo al nord, dal Veneto e dal Friuli. Sono i fuorisede. E promuovono l’università a pieni voti, la città che definiscono bella, da vivere tra sale studio e bar, esami e ristoranti. "Qui la sera puoi uscire, incontrare gli amici, andare a cena o passeggiare. Senza alcun timore. Così non è a Bologna, a Padova, Milano". Qualità della vita che tocca anche il capitolo casa, strade e traffico.

Le loro voci, una mattina di sole, le bici parcheggiate lì davanti, studenti che si incontrano, libri sottobraccio vanno nella sala studio di Giurisprudenza, aperta anche a chi frequenta le altre facoltà. "Perché non mi sono iscritto all’università di Padova? Perché mi trovo meglio qui", dice Karidomatij, la sigaretta elettronica che sbuffa. Milena Portolano, 24 anni, arriva da lontano, da Lecce. "Frequento la triennale di bioetecnologie mediche, mi trovo molto bene", racconta. Aveva studiato a Milano, un anno solo. Poi ha cambiato lido, ha preferito spostarsi a Ferrara. Viene da lontano, dalla Puglia. Ma anche da molto vicino. "Ho preso un appartamento in affitto qui dietro", indica l’angolo, via Arianuova. "Esco di casa e vado a piedi, al massimo salgo in sella, in bicicletta. Anche questa è una grande comodità", sottolinea con convinzione. "Del resto questa è veramente la città della bicicletta, puoi percorrerla in lungo e in largo in sella. Anche la sera è piacevole uscire, non è caotica". Uno dei nodi è il mercato immobiliare congestionato, 28mila studenti in pochi anni. Non si trovano case, i prezzi sono lievitati. Non per Milena, che ricorda. "A Milano ti sparano cifre folli anche solo per un posto letto. Qui gli affitti si affrontano, non devi sborsare somme spropositate". Un’altra regione, migliaia di chilometri, un altro clima. Greta Lago, 23 anni, viene da Cosenza, siamo in Calabria. Frequenta giurisprudenza. "Sì, anche nella mia città c’è la facoltà di legge – spiega i motivi di una scelta, perché ha deciso una mattina di prendere il treno, attraversare l’Italia, per arrivare a Ferrara – ma ho preferito studiare qui. Una città bella, pratica, in un certo senso comoda". Anche lei non abita lontano, anche lei sale in bici per andare a lezione. C’è a pochi metri un fazzoletto verde, parco Massari, isola green dove trovarsi e studiare, su una panchina. "Bologna? Non se ne parla proprio. E’ diventata troppo caotica, traffico, distanze che sei costretto a fare salendo su un bus, magari in motorino. E poi vogliamo parlare degli affitti per noi studenti? Qui pago per una stanza 400 euro, ci sta. A Bologna 400 euro li paghi se ti va bene per un posto letto. Tanti amici, colleghi di studio, preferiscono di gran lunga Ferrara a Bologna. Discorso che vale anche per le facoltà, i ritmi sono molto meno frenetici, ti concentri sullo studio, non perdi tempo tra file agli sportelli".

Di nuovo la voce della Calabria, nelle parole di Sahara Tucci. Viene da Trebisacce, poco più di 8mila abitanti nella provincia di Cosenza, una finestra affacciata sulla meraviglia del Mar Ionio. E’ più avanti dei colleghi. "Mi sono laureata qui, ho terminato la pratica forense, adesso abito e lavoro a Milano. Ma torno spesso, qui mi sono sentita accolta. Come sono arrivata a Ferrara? Me ne hanno parlato bene in tanti". Annarita Chieppa, 22 anni, è pugliese. "Vengo da Andria, voglio studiare medicina. Questa è una città fatta per me".