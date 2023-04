La pala di Panetti torna a splendere

di Francesco Franchella

Ambassador Club Ferrara, Ferrariae Decus, Soroptimist International Club, Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Ferrara e Fidapa Bpw Italy. Cinque associazioni del nostro territorio con una storia in comune. Una storia che parte, in maniera trasversale, dalla cittadinanza. Una storia di restauro e rivalutazione di un dipinto, la ‘Madonna col Bambino e due donatori’ di Domenico Panetti (esposta a Schifanoia fino al 19 giugno) che, in un certo senso, riassume in sé i connotati di un’arte, quella estense, che non è sempre stata al centro dell’attenzione di storici e critici. "Panetti – spiega il conservatore Romeo Pio Cristofori – è un autore in parte ancora da scoprire e, forse, un po’ maltrattato dai critici. Il restauro di quest’opera porta con sé un racconto fatto di cooperazione, condivisione e partecipazione". "Presentiamo un importante intervento di restauro, sostenuto dai cittadini per i cittadini – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – risultato della stretta collaborazione tra il pubblico e il privato, tra i musei d’arte antica e le cinque associazioni locali che hanno firmato una convenzione per la conservazione e la preservazione del patrimonio culturale del territorio". Mutatis mutandis, queste associazioni ricordano, a modo loro, il folto gruppo di fiorentini che salvò gli affreschi quattrocenteschi del Masaccio dalle mire del mercante Feroni, reo di volere una Cappella Brancacci più "alla moda" coi tempi.

Certo, nessuno ha mai voluto distruggere la pala di Panetti. Tuttavia, come spiegano i restauratori, Fabio Bevilacqua e Silvia Zoni, l’opera si presentava con una serie di delicate problematiche legate a umidità, temperatura, ossidazione. Non ultimo, e semplificando, il problema del sollevamento della pittura dalla tavola lignea. Ma a quando risale il dipinto? Ne hanno parlato le storiche dell’arte Marialucia Menegatti e Cecilia Vicentini. Poche fonti citano Panetti. È attestato a Ferrara a partire dagli ultimi decenni del Quattrocento. Nel 1489, ad esempio, un atto notarile lo vuole come testimone nella casa di Ercole de’ Roberti. Allievo di Panetti, poi, sarà Garofalo: entrambi accoglieranno a Ferrara il cremonese Boccaccio Boccaccino, così come le influenze del tedesco Dürer. Insomma, un mondo di rimandi, dialoghi, emulazioni e omaggi trova nella pala di Panetti l’ennesimo manifesto dell’arte estense, già dalle figure della Madonna (nella sua veste e nell’impostazione) e dei committenti a lato; ma anche nello sfondo che, minuzioso e ricco di dettagli, pare un elogio alla natura e a tutte le sue esigenze, compreso il bisogno di un semplice pescatore di orinare nel lago, sporgendosi dalla piccola imbarcazione.

"Cosa ne abbiamo guadagnato?", si chiede in conclusione Pier Giorgio Borasio (Ambassador Club Ferrara), parlando a nome di tutte le associazioni. "Abbiamo guadagnato l’incontro con il bello, aiutati dagli esperti d’arte e dal lavoro dei restauratori, ma soprattutto la maggior consapevolezza dell’enorme patrimonio storico-artistico di cui abbiamo la responsabilità e il divertimento di costruire un ponte tra i musei di Ferrara e la cittadinanza. Questo ponte siamo noi".