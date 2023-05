La palestra di via Padova è pronta "Impatto zero a servizio delle scuole"

In attesa che sia completata la piscina coperta, forse a fine 2023, è stata inaugurato un altro impianto sportivo: la palestra di via Padova, una struttura all’avanguardia. Ieri mattina al taglio nastro hanno fatto corona al sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi, al vicesindaco con delega all’Istruzione Francesca Molesini e all’assessore ai Lavori Pubblici Michela Bigoni, i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado accompagnati dagli insegnanti, tra cui l’ex assessore Giuseppe Alesci, l’ex allenatore della Sa. Ma. Volley di A3 Marco Marzola (quest’anno alla Geetit Bologna), il capogruppo di Uniti per Portomaggiore Roberto Badolato, l’imprenditore metalmeccanico e presidente del Team Volley Portomaggiore Giorgio Marzola, oltre al direttore dei lavori Luca Mazzavillani. La palestra è costata 750mila euro e ha richiesto quasi due anni; non siamo ai livelli della piscina, che ha accumulato un ritardo esagerato, ma comunque tempi lunghi, a seguito dei ritardi determinati dalle ricadute negative dalla pandemia e i ritardi accumulati nella fornitura dei materiali. E’ stata costruita nel polo scolastico, tra la nuova scuola secondaria di primo grado e i tre plessi scolastici superiori. Per far posto al nuovo impianto sportivo è stata demolita la precedente palestra e l’appartamento del custode e realizzata una struttura di alto livello. "E’ una palestra molto bella esteticamente – gonfia il petto il sindaco Dario Bernardi – un edificio N-Zeb, costruito con materiali praticamente a zero consumo di energia. Sarà adibita non solo a servizio delle scuole ma anche del mondo delle associazioni e dei privati. Fa rivivere una struttura e valorizza il polo scolastico, senza tema di smentite tra i più belli della provincia di Ferrara, un risultato che si deve a chi negli anni ha lavorato per centrare questo obiettivo".

Franco Vanini