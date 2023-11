La palestra? Si può fare all’aperto. Ecco la nuova area attrezzata

È già fruibile la nuova area attrezzata allestita al Parco Verde di Copparo. Sabato scorso, nell’area verde, si è tenuto il workshop ‘Fitness all’aria aperta’, alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni e dell’assessore allo Sport Bruna Cirelli. Durante la mattinata tecnici, istruttori e personal trainer delle società sportive del territorio hanno provato le nuove attrezzature e ricevuto una formazione tecnica dal personale specializzato di Dynamo 1991. Proprio a questa Associazione Sportivo Dilettantistica, che ha sottoscritto una convenzione biennale, è stata affidata l’adozione in uso gratuito della nuova ‘palestra a cielo aperto", che prevede la manutenzione e ordinaria e la gestione dello spazio attrezzato. Dynamo avrà l’utilizzo esclusivo dello spazio mercoledì e venerdì dalle 21 alle 22, per svolgere attività con i propri tesserati, e garantirà un presidio sabato dalle 10 alle 11 con i propri tecnici sportivi che supporteranno i cittadini (orario invernale). Nelle restanti fasce orarie, l’area sarà a disposizione della collettività che potrà utilizzare gratuitamente le nove strutture fisse per la ginnastica corpo libero e l’allenamento funzionale all’aperto, fruibili anche da persone con diversa abilità e da bambini e dotate di un sistema integrato di QR Code che permette all’utenza di avere accesso alla visione di video tutorial di utilizzo sviluppati da Sport e Salute.

v.f.