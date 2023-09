La panchina dei valori. Giorno di festa al Carducci

Panchine stellate, nel segno dei valori e dell’uguaglianza. Si è tenuta ieri mattina, al liceo Carducci, l’inaugurazione di due panchine europee, evento che segna un nuovo capitolo nell’ambito dell’iniziativa ‘Panchine europee in ogni città’. Ferrara si distingue ancora una volta per il suo impegno europeista, dopo il successo della seduta dedicata a Marco Bondesan dell’istituto Einaudi. Queste due panchine blu, adornate da dodici stelle gialle, hanno l’obiettivo di diffondere i valori e i simboli dell’Unione Europea, in particolare all’interno delle scuole del territorio. L’iniziativa mira a promuovere la cultura e la condivisione di conoscenze tra studenti ed insegnanti, sottolineando l’importanza dei principi fondamentali su cui si basa l’Unione Europea: libertà, uguaglianza, stato di diritto e pace. Valori che permeano la vita quotidiana di Ferrara e della sua comunità.

Le scuole, come luoghi di incontro e di apprendimento, rappresentano un simbolo di inclusione e diversità, in cui tutti possono condividere idee e conoscenze. Per questo motivo, il Movimento federalista europeo e il progetto ‘Panchine europee’ continuano a svolgere un ruolo centrale all’interno di tali istituzioni. Va sottolineato che il liceo Carducci è stato insignito del titolo di Scuola ambasciatrice del parlamento europeo nel 2021, riconoscimento del suo impegno nell’educazione europeista. I festeggiamenti sono iniziati alle 8 con un breve seminario sull’Europa, curato da Deborah Striani del progetto ‘Panchine europee’. Gli studenti partecipanti sono stati quelli della classe IV L del liceo linguistico, che fino a domani ospiteranno un gruppo di coetanei provenienti dal liceo IX Wroblewski di Cracovia (Polonia), dando seguito alla seconda fase di uno scambio internazionale già avviato lo scorso anno scolastico con la visita della classe italiana nella città polacca. L’evento è culminato a mezzogiorno, con la cerimonia di inaugurazione delle due panchine, alla quale ha preso parte l’assessore Dorota Kusiak, figura di riferimento costante e sostenitrice di questa iniziativa. Le due panchine sono state dedicate a Daniele Lugli, educatore, amico della nonviolenza, impegnato per una Europa e un mondo di pace e ad Antonio Megalizzi, una voce innamorata dell’Europa.