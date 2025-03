La panchina rossa, un simbolo. Contro la violenza alle donne

Le donne e la parità, su tema assai delicato sul quale si sono cimentati i cronisti della 3F della scuola Bassani. Più diritti, più possibilità, più speranza. Il cammino delle donne verso il futuro.

I CASI NON MENTONO

Cos’è la violenza di genere? Quali sono le forme di violenza contro le donne? La violenza di genere è un crimine subito dalle donne. Esistono diverse forme di violenze. La violenza fisica: provocata da scatti d’ira dell’uomo che causa lesioni fisiche gravi alla donna. La violenza sessuale: è un rapporto sessuale che avviene senza il consenso della donna. La violenza psicologica, si può manifestare sotto forma di minacce e ricatti. La violenza economica: quando la donna non ha possibilità di decidere come utilizzare il proprio denaro. Un altro tipo di violenza è lo stalking, che è costituito da una serie di azioni che provocano costante ansia e paura. Lo stalking è disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice penale, introdotto con il decreto n.11 del 2009, ma fino a 15 anni fa la legge non tutelava le donne che subivano questa violenza. Ogni anno vengono registrati numerosi casi. Purtroppo però non tutti vengono puniti. In Italia i dati che riguardano il 2024 riportano 100 casi di femminicidio, avvenuti in ambito familiare/affettivo e migliaia di violenze, un dato in crescita continua. Per fortuna ci sono associazioni disposte ad aiutarle. Ne è un esempio il numero antiviolenza e stalking 1522.

Matteo Antonino Vetrano, Rohan Ahmed, Matteo Cervellati, Enea Bignami, Flavio Emmanuello

IL MONDO ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI RAGAZZI…

Violenze fisiche e psicologiche contro le donne. Nascono dalle idee sbagliate di superiorità maschile, dalla paura di essere lasciati da una donna, oppure perché capita di essere rifiutati e l’uomo reagisce in modo violento. Queste reazioni possono dipendere da varie cause come problemi psicologici o traumi familiari, che generano ossessione e rabbia nei confronti della donna. Molto spesso le vittime non denunciano le violenze subite per paura di essere maltrattate o accusate di menzogna. Di fronte a questi casi di violenza purtroppo la legge agisce lentamente e queste situazioni drammatiche si trasformano in femminicidi. Secondo alcuni dati, nel mondo, il 35% delle donne subisce violenza in ambito familiare. Per migliorare la situazione bisognerebbe parlarne di più nelle scuole, in tv e in famiglia. Aiutare le vittime, creare più centri di accoglienza dove le donne possano sentirsi al sicuro; sanzioni più severe per chi fa del male, educare ragazzi e ragazze a rispettare gli altri sin da piccoli. Uno dei i simboli contro la violenza sulle donne è la panchina rossa, che ci invita a riflettere e a ricordare un’emergenza purtroppo ancora oggi attuale. Si sente spesso parlare di creare tutti insieme un mondo migliore, senza discriminazioni e violenze. Ma di questo passo la situazione potrà solo peggiorare.

Davide Bertuzzi, Simone Angelini, Travis Milazzo, David Marchitan, Rached Dkhil, Endri Vinjolli