La pandemia frena, il Delta è Covid free "Riconvertiti anche i posti letto in Medicina"

L’ospedale del Delta di Lagosanto è Covid free, a seguito della riconversione anche dei posti letto in Medicina. A darne notizia è l’Azienda Usl di Ferrara. Dopo la recente riconversione dell’ultimo settore Covid in Lungodegenza, infatti, l’evoluzione epidemiologica e clinica della malattia da Covid-19 consente di fare un ulteriore passaggio nella gestione ospedaliera dei pazienti Covid, superando il settore dedicato nella Unità operativa Medicina del Delta.

Da ieri, dunque, in accordo con la direzione strategica ed infermieristica, anche i pazienti Covid di pertinenza internistica, così come già avviene per le altre specialità, saranno quindi gestiti nelle cosiddette ‘bolle’, stanze dedicate ai pazienti covid positivi, raggruppate in unità all’interno del settore della Medicina. Questo consentirà di utilizzare in modo più efficiente la dotazione di posti letto ospedalieri, rispondendo in modo più tempestivo alle esigenze di ricovero da Pronto Soccorso. Come detto, questo ulteriore passaggio segue quello attuato il 24 febbraio scorso, quando il reparto Lungodegenza del nosocomio laghese è diventato Covid free. In quell’occasione, anche l’ultimo settore dell’Unità operativa Lungodegenza post-acuzie con dieci posti letto, precedentemente dedicati a pazienti Covid positivi o sospetti, era stato riconvertito e destinato a pazienti Covid free. Da quel momento, la dotazione della Lungodegenza ha recuperato trenta posti letto Covid free, suddivisi in tre settori da dieci posti letto ciascuno. Anche in quel frangente, la gestione dei pazienti Covid positivi asintomatici, in coerenza con le altre Unità operative e in linea con le indicazioni regionali ed aziendali, può avvenire nelle cosiddette stanze ‘bolla’ o Covid room. Con la riconversione comunicata ieri dall’Azienda sanitaria, dunque, sono stati riconvertiti anche i posti letto presso l’U.O. di Medicina.

v.f.