La pandemia rallenta la presa Chiude la Pneumologia Covid Più personale all’emergenza

La pandemia allenta la presa e la sanità ferrarese si adatta al nuovo trend. A partire da ieri, la degenza di Pneumologia Covid dell’ospedale di Cona, composta da diciotto posti letti e aperta il 10 marzo 2020 per far fronte all’impennata di contagi, è stata chiusa. Tale decisione è supportata da due fattori principali: la costante riduzione del numero di casi di pazienti affetti da patologie da Covid-19 ed influenza che necessitano di ricovero, e dal fatto che gli attuali pazienti Covid positivi risultano a oggi clinicamente meno complessi. L’operazione, inoltre, consentirà di ottimizzare l’utilizzo di personale infermieristico, in favore, principalmente, dei reparti di Emergenza-Urgenza, come ulteriore misura per cercare di far fronte alle attese.

Si tratta di sedici infermieri e sei Oss, che lavoravano nella Pneumologia Covid. All’azienda ospedaliero-universitaria rimarrà attivo un settore di ‘area critica Covid’ nell’unità operativa di Anestesia e rianimazione universitaria per i pazienti in condizioni di maggiore criticità. I pazienti Covid positivi asintomatici o paucisintomatici saranno invece gestiti all’interno delle Covid room, collocate nelle varie aree di degenza cui afferiscono per patologia di ricovero. "Questa riconfigurazione – fanno sapere dall’azienda sanitaria – non limiterà comunque le visite dei famigliari ai loro cari, che saranno garantite in tutti i reparti ovviamente seguendo i necessari protocolli di sicurezza".

Nei presidi Ausl di Cento e Delta rimarranno attivi i reparti Covid, rispettivamente nelle Medicine del Delta e nella Medicina di Cento.