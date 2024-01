La panoramica sul lavoro. È allarme manodopera: mancano operai e tecnici

Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, in particolare se la richiesta è di manodopera qualificata, continua a essere un problema centrale anche nel nostro territorio. Un gap che genera un profondo squilibrio e che pone le nostre imprese in affanno in termini di competitività. In parte, questa mancanza viene sopperita dai lavoratori stranieri che, anche nella nostra provincia, fanno domanda di ingresso nel mondo del lavoro. Quelle di lavoratori provenienti da Paesi extra Ue, nel 2023, sono state poco meno di 1.800 (1.790 per la precisione). A fornire questo dato è il quotidiano economico il Sole 24 Ore che ha stilato una classifica di queste richieste provincia per provincia. A livello regionale, sono state complessivamente 26mila le richieste.

Per Ferrara, sono 648 le richieste presentate per lavoro subordinato, mentre sono 624 le richieste per lavoro stagionale. Sono invece 518 quelle per assistenza familiare. Evidentemente, però, questi numeri sono ben lungi dal soddisfare le esigenze delle imprese. Per capire l’entità del fenomeno – ossia la difficoltà di reperimento di manodopera – abbiamo chiesto una panoramica all’ufficio studi della Camera di Commercio. Ebbe, il dato è lampante.

Alla crescita della domanda di lavoro si affianca però una maggiore difficoltà delle imprese nel reperire i profili desiderati, che nel 2023 interessa il 45% delle entrate programmate. I problemi delle imprese nel trovare personale, riflettono l’intrecciarsi di diversi fattori e di situazioni molto eterogenee sul territorio. I dati del 2023 confrontati con l’anno precedente evidenziano soprattutto l’incremento del mismatch legato alla mancanza di profili professionali specifici disponibili all’inserimento in azienda, che passa dal 24,6% del 2022 al 28,4% del 2023; la quota del mismatch qualitativo, cioè dell’inadeguatezza delle competenze possedute dai candidati rispetto a quelle attese dalle aziende si conferma pari 12,4% sul totale delle entrate programmate.

Se la media di difficoltà di reperimento di manodopera si attesta trasversalmente attorno al 50%, per alcuni settori sul nostro territorio le percentuali schizzano letteralmente alle stelle. Il settore maggiormente in sofferenza sotto questo profilo è quello degli operai che lavorano alle macchine per la lavorazione del metallo e dei minerali. Qui la percentuale di rarefazione di figure professionali arriva a lambire l’87% rispetto al fabbisogno complessivo. Di fabbri e ferrai costruttori di utensili ne manca circa l’85%, così come di operai addetti alle rifiniture sulle costruzioni (83%). Anche i meccanici artigianali sono merce rara (ne manca il 73%), di fonditori e saldatori ne manca il 65%. Insomma, il problema è reale. Sono quindi diversi i fattori che concorrono a generare questo tipo di scenario. Uno fra tutti è quello demografico, come peraltro conferma lo studio elaborato dal Sole 24 Ore. I dati forniti al Carlino dal Cds, sono molto eloquenti in questo senso. La proiezione da qui al 2031 è drammatica: complessivamente la popolazione calerà di poco meno di 15mila unità. E, a calare maggiormente, sarà proprio la fascia di popolazione in età da lavoro. Mentre le classi di età dai 60 anni in poi aumenteranno complessivamente di 9237 unità.