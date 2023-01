La pantera di Goro in un francobollo

Uno scatto di Marco Caselli Nirmal protagonista per celebrare la nostra storia ed i suoi volti. Una sua fotografia contenuta nell’archivio della Fondazione Teatro Comunale entra nella selezione del ministero sulle eccellenze italiane dello spettacolo. Il francobollo, che vale un euro e 20, è già in commercio. Uno scatto ha ispirato il ritratto di Milva presente in uno dei sei francobolli dedicati da Poste Italiane ad altrettanti personaggi famosi, recentemente scomparsi, tra i più amati dal pubblico.