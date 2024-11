La Parigi dei fiori del male. Si svela il teatro simbolista

Fa tappa a Ferrara il festival Debussy. Oggi, in Sala della Musica, Nàdir Garofalo presenta ‘Il Pelléas et Mélisande di Claude Debussy. Uno sguardo sul teatro simbolista’, con interventi musicali a cura degli studenti del Conservatorio “Frescobaldi”.

Il Festival Debussy è l’unico festival italiano dedicato al compositore francese, ideato dall’Orchestra Sinfonica d’Este, con il patrocinio del Comune di Ferrara. L’evento propone convegni, concerti, dialoghi e sperimentazioni, gratuiti. Alle 10 si terrà la presentazione del libro “Il Pelléas et Mélisande di Claude Debussy. Uno sguardo sul teatro simbolista” (Osaka, Da Vinci, 2024) di Nàdir Garofalo, presidente e direttore dell’Orchestra Sinfonica d’Este e ideatore del Festival Debussy. Sono previsti la partecipazione di Enzo Restagno, uno dei più importanti musicologi italiani, e gli interventi musicali a cura degli studenti del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara: Anna Giulia Simioni, voce, Angelika Strano, violino, Irene Brinci, Bianca Giambalvo Del Ben e Angelo Pastorini, pianoforte. "Il volume si propone di spiegare la diretta correlazione tra l’esperienza del teatro simbolista parigino e la genesi dell’unico dramma lirico debussiano – spiega Garofalo –. Ci caleremo nella Parigi di fine ‘800, mentre echeggiano ancora i versi di Baudelaire, scoprendo dove e come il giovane Claude andava abbeverando la sua sete di libertà. Nuoteremo nel Sogno, nel Mistero, analizzando, partitura alla mano, alcuni dei passaggi più rappresentativi del “Pelléas et Mélisande”. Un ringraziamento va al Conservatorio, alla direttrice Annamaria Maggese e agli studenti che eseguiranno le musiche debussiane". Il Festival Debussy, partito dal conservatorio Martini e dell’Accademia Filarmonica di Bologna, è caratterizzato dalla partecipazione di autorità del mondo debussiano e di giovani.