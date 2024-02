La parità di genere. Ausl e Cona, prime in Italia ad essere certificate

È ufficiale: le aziende sanitarie ferraresi hanno conseguito la certificazione di genere, le prime due del settore ad ottenere questo risultato a livello nazionale. L’atto è stato firmato ieri dall’ente certificatore Rina Service Spa. Un percorso, supportato dai consulenti di Diellemme e teso ad accertare il possesso (da parte delle aziende) dei requisiti indispensabili al sistema di gestione per la parità di genere. L’ente certificatore evidenzia il riconoscimento delle "misure per garantire la parità di genere del seguente contesto lavorativo: erogazione e gestione di servizi sanitari e della ricerca scientifica e universitaria" sia per l’Ausl sia per l’azienda ospedaliera.

"Un ottimo risultato – così la direttrice Monica Calamai – anche per tutti i professionisti che svolgono quotidianamente con impegno e con passione il proprio lavoro in questi contesti. Lavoriamo insieme per un nuovo paradigma organizzativo che trae fondamento e significato dalla valutazione di impatto di genere, attraverso il confronto e l’analisi dei dati e coniugato allo studio delle tendenze future e degli sviluppi attesi. Con un intento ben preciso: produrre quel cambiamento in cui crediamo, sostenibile e durevole nel tempo e fondamentale per tutte le donne e gli uomini delle nostre aziende. A questo importante riconoscimento dedicheremo una tavola rotonda ad hoc, proprio l’8 marzo, festa di tutte le donne".

La certificazione ha rivelato una buona conoscenza delle attività svolte e consapevolezza trasversale nelle due organizzazioni dell’efficacia del sistema di gestione per la parità di genere, su aziende di grandi dimensioni: 2.835 dipendenti per l’Ausl (2.080 donne) e 2.479 per l’Aou (1.900 donne).

Le visite della commissione hanno valutato, in dettaglio, le misure tese a garantire la parità di genere nella progettazione, erogazione e gestione di servizi sanitari e della ricerca scientifica e universitaria, sulla base della normativa di riferimento, verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge, oltre che alle politiche, procedure ed informazioni documentate dalle Organizzazioni. Il verbale conclusivo evidenzia "in maniera netta come le due aziende abbiano sviluppato un unico e condiviso sistema di gestione della parità di genere, gestito in modo adeguato e conforme".