"La parità di genere non dovrà essere mai più una chimera"

"La parità di genere è una chimera?" è il titolo di un seminario in programma martedì con inizio lavori alle 15.30 nella sala del Consiglio provinciale in Castello. Presentata da Annalisa Felletti, consigliera di parità della Provincia, l’iniziativa ha lo scopo di informare sugli "strumenti normativi per ridurre il divario di genere". "Dare informazioni concrete su cosa è già presenti", ha poi spiegato Dalia Bighinati di ’FareDiritti’, è il compito dell’incontro affinché la riduzione del divario di genere diventi più a portata anche nel contesto italiano. Se non una chimera, si tratta infatti di un obiettivo ancora lontano. "Nella classifica pubblicata nel 2021 del Global Gender Gap Index, l’Italia si colloca al 63° posto su 156 paesi, con un progresso di 13 posizioni rispetto al 2020 – sottolinea Bighinati – Tuttavia nella regione dell’Europa occidentale e Nord America risulta al 19° posto su 22".

Nella classifica 2022 dell’Eige, Istituto europeo per la gender equality, l’Italia si colloca al 14 posto sui 27 Paesi dell’UE, con 65 punti su 100. Esattamente a metà della classifica, ma sotto la media europea che si attesta a 68,6 punti. Gli ambiti in cui l’Italia raggiunge risultati peggiori sono lavoro e tempo: infatti è ultima in Europa per quanto riguarda la parità di genere nel mondo del lavoro, con un punteggio di 63,2 (la media europea è di 71,76) e un livello di partecipazione femminile al lavoro tra i più bassi (68,1 contro 81,3). L’appuntamento in Castello estense è il frutto della collaborazione con ’FareDiritti’, la realtà associativa nata in città, come ha spiegato poi Paola Castagnotto, in concomitanza con l’avvio del Pnrr che, fra i vincoli per l’attuazione, prevede la riduzione dei divari. "Il ruolo del seminario, – così le organizzatrici – è fare conoscere alle donne del mondo delle Istituzioni e delle imprese gli strumenti normativi per ridurre questa distanza, ridurre i fenomeni ad esempio che in questi ultimi tre anni sono stati segnalati da diversi Istituti legati al mondo del lavoro. E che mostrano la difficoltà per le donne di conciliare lavoro e maternità, con un doppio svantaggio per il Paese: privarle di un diritto costituzionale, sottrarre risorse ed energie femminili al mondo del lavoro accentuare il già grave deficit di natalità di cui soffre da decenni il Paese".

Lauro Casoni