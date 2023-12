"La parte ovest di Bondeno diventa ‘zona 30’"

Nasce a Bondeno la viabilità di quartiere: una enorme area residenziale, corrispondente alla zona ovest della città, tutta limitata alla velocità massima di 30 chilometri orari. Si parla del Quartiere del Sole e di Belfiore, il grande reticolato urbano che parte dal ponte della Rana e arriva sino al termine di via XX Settembre. La limitazione ai 30 all’ora è già in vigore, iniziata sin dall’apertura del ponte Bononi dello scorso sabato, e riguarda ogni via principale e secondaria della zona Ovest, ad eccezione della sola via Malaguti (circonvallazione) che resta a 50 chilometri orari. "Diamo una risposta immediata alle richieste di tanti residenti, intervenendo già dal ritorno della viabilità ordinaria – è il commento del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Comprese dalla nuova limitazione a 30 orari, quindi, sono via XX Settembre, tutte le intersezioni laterali e tutte le strade perpendicolari. Anche via per Burana, la strada parallela all’omonimo Canale, diventa regolata a 30 chilometri orari". Oltre alle segnalazioni dei cittadini, la scelta della riduzione della velocità massima risponde a un ragionamento complessivo sulla viabilità a Bondeno: "Con questo provvedimento nasce infatti una vera e propria ‘viabilità di quartiere’, pensata per privilegiare residenti e utenti deboli della strada".