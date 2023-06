La passeggiata ecologica Stop a plastica e mozziconi Ecco i volontari dell’ambiente

L’esercito dei volontari all’opera per ripulire Malborghetto. E alla fine sono sacchi neri colmi di plastica, mozziconi di sigarette, cartacce trovati in strada, nei fossi, negli spazi verdi. L’iniziativa, dall’enorme valore sociale, ha preso vita ieri alle 17 – nonostante la pioggia e il brutto tempo –, a ridosso della giornata mondiale dell’ambiente (oggi). "La nostra – spiega Carlo Santoro, referente per il Comune di Plastic free che ha organizzato il tutto nell’ambito della sagra di San Maurelio e Rokcafe – è stata una passeggiata ecologica per abituare le persone, grandi e piccini, a ridurre l’utilizzo della plastica, soprattutto monouso, e a non gettare rifiuti a terra". E all’appuntamento, all’ingresso della Fondazione Navarra, tra la cinquantina di volontari, c’erano tanti bambini. "Siamo molto entusiasti di questo – riprende Santoro che ricorda i colleghi al suo fianco, Margherita Andriulli, Giuseppe Manzo e Laura Felletti –, il futuro è nelle loro mani. Abbiamo focalizzato l’attenzione sia nei fossi, dove abbiamo trovato lattine e vetro, sia lungo la strada, raccogliendo plastica e mozziconi". Santoro ricorda poi l’importanza di Plastic free, la onlus che ha già avvicinato oltre 200mila volontari raccogliendo oltre due milioni di rifiuti in Italia. "Lavoriamo molto con le scuole e i feedback che ci arrivano sono molto positivi. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare tanto per il bene dell’ambiente". E queste iniziative ne sono la dimostrazione.