La passione a San Paolo. Con i volti di Celiberti

I volti della passione, opere di Giorgio Celiberti in mostra (da sabato 14 giugno) nella chiesa della Conversione di San Paolo. A poco più di un anno dalla riapertura della chiesa della Conversione di San Paolo e nel pieno del Giubileo della Speranza, è già possibile fare un bilancio delle molte presenze e dei tantissimi eventi in essa realizzati, ma non è ancora tempo di tirare le somme, piuttosto di assecondare la vocazione che questo gioiello di arte e di fede ha mostrato con evidenza.

In ogni conversazione e riflessione dei visitatori e degli addetti ai lavori, emerge chiaramente che questa chiesa per qualità, collocazione nel tessuto urbano, dimensione e storia, debba diventare il luogo simbolo del dialogo tra la cultura e la fede. Cultura a 360 gradi come espressione della capacità creativa nell’ambito delle arti visive, della musica e della letteratura, ma anche della didattica soprattutto a favore delle generazioni più giovani. Un esempio è la postazione VR per ammirare il muro affrescato di San Paolo Vecchio che da non visibile ora diventa patrimonio di tutti. Oltre ai concerti era naturale iniziare a programmare altre tipologie di eventi e prima di tutto quelli che permettono di mettere a confronto in dialogo innovativo l’arte contemporanea con la tradizione medioevale e rinascimentale propria della nostra città. Per questo è stato scelto un maestro di oggi, di grande impatto artistico, emotivo e sociale. Giorgio Celiberti ha dedicato la sua vita a raccontare la bellezza e insieme la drammaticità dell’esistenza, attraverso l’utilizzo di tutti i linguaggi umani e i simboli della natura. In questa mostra sono presenti alcuni degli esiti più significativi del suo viaggio interiore, che consiste nel percorrere e ripercorrere alcune tematiche fondamentali come l’incontro con il dramma di Terezin e la rielaborazione dell’iconografia della Croce e del Cristo Crocefisso. Scrive Massimo Recalcati: "Per Giorgio Celiberti l’arte è un tentativo di riscatto, di redenzione, è ciò che salva la vita dal precipitare nel non-senso. L’opera è come un’alba: una conquista della luce alla fine della notte, una vittoria sul silenzio della morte". La mostra, dislocata nei diversi ampi spazi della chiesa, è configurata come una Via Crucis nelle navate laterali e presenta due punti autonomi di riflessione: all’altare della Madonna del Carmelo il Grande Libro e, nel coro le 12 Stele tra cui alcune dedicate a Terezin. A completamento del percorso è possibile immergersi nella poesia della parola viva dell’autore attraverso il documentario ’Come il primo giorno’ di Massimo Manservigi, che scandisce le tappe della sua lunga esistenza e prolificità artistica in una sorta di diario intimo, che è soprattutto testamento vivo e chiave di lettura di una produzione tra le più importanti del panorama mondiale. Per approfondire: www.giorgioceliberti.com