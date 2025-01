La passione del gioco. Lotteria, boom di biglietti. Ferrara vola a 54.520

Lotteria Italia 2024, boom nella vendita dei biglietti in alcune regioni. La febbre del gioco e la speranza di sistemarsi a vita magari incassando uno dei biglietti milionari è sempre più contagiosa.

Emilia-Romagna. Aumentano del 30,2% le vendite della Lotteria Italia in Emilia-Romagna. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riportati da Agipronews, per l’edizione 2024 il totale tocca quota 802.580 biglietti, numeri che piazzano la regione al quarto posto in Italia per numero di tagliandi acquistati, preceduta solo da Lazio, Lombardia e Campania. La provincia di Bologna si conferma leader con 297.720 tagliandi (+33%), seguita da Modena a 105.110 (+26%) e Parma a 88.540 (+33,3%). L’incremento maggiore rispetto al 2023 si è verificato in provincia di Ravenna: +47,2% con 46.680 biglietti venduti. In evidenza anche Forlì-Cesena con 61.360 tagliandi (+16,7%), seguita da Rimini con 61.220 (+43,9%), Ferrara con 54.520 (+23,4%), Piacenza a quota 47.750 biglietti (+21,5%) e Reggio Emilia a 47.750 (+21,5%)

A livello nazionale sono stati venduti 8,66 milioni di biglietti, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Crescita delle vendite in Veneto per la Lotteria Italia 2024, che, come riporta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha raggiunto i 524.100 mila biglietti venduti, il 24,3% in più rispetto allo scorso anno quando furono staccati oltre 421mila tagliandi.

Tra le province, Verona leader con 165.560 tagliandi venduti, il 24,6% in più rispetto al 2023. Al secondo posto Padova (103.040, +27,6%), poi Venezia con 102.540 biglietti (+25,5%). Grande crescita anche a Vicenza (59.160, +19,5%) e Treviso (58.240, +22,1%), ma arriva da Belluno la crescita maggiore, +28,2% per 12.260 tagliandi staccati, mentre a Rovigo si tocca quota 23.320 (+18,7%).