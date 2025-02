La passione di Rita per le sfere di neve: "Ne ho 200"

Il giro del mondo in una palla di neve chiamate anche snowball o snoglobes, globi di neve o snowdomes, cupole di neve. Ma agitarle e vedere scendere leggera la neve è sempre uno spettacolo magico. Puoi quasi immaginare in quei posti che vengono rappresentati. Le palle di vetro da sempre, hanno incuriosito, poiché rappresentano ricordi di viaggi, di luoghi visitati, le feste come il natale e la pasqua o l’amico che si è ricordato di noi portandocela in dono. Rita Stella Furini, un insegnante in pensione possiede una ricchissima collezione che le permette di fare il giro del mondo solo agitandole o ammirandole nella vetrinetta dove le custodisce. "Tutto è cominciato quasi per gioco oltre trent’anni fa - spiega Rita - mia sorella Gabriella me ne ha portata a casa una con un topolino che suonava la trombetta dal lido di Pomposa, risvegliando in me la passione che avevo da piccola per la palle di neve. Poi le mie figlie Federica e Cristina, mia nipote Chiara, parenti, alcuni amici che sapevano quanto mi piacessero ed io che ad ogni soggiorno nelle località dell’Italia, il mio primo pensiero era andare alla ricerca di queste magiche palle". Nel tempo Rita ha allestito una collezione di circa 200 di queste sfere che, se girate, fanno cadere della neve, con dimensioni che spaziano dai 6 ai 22 centimetri. Un giro del globo osservando la palle di neve, poiché provengono dall’Australia a tutta l’Europa, dall’America del Nord, con una Chicago con la base in metallo, spaziando dalla costa orientale a quella occidentale. Non manca l’America del Sud con palle di neve dal Perù con Machu Picchu. "Non ne ho dell’Iran - prosegue Rita - poiché in quella nazione non esistono mentre me ne hanno portate da Dubai. Ma sono molto contenta di avere almeno un ricordo di quasi tutte le regioni italiane fra cui una con l’Etna erutta assieme alla neve, i Nuraghi sardi e Moena in dimensione natalizia". Dalla Grecia Creta e Rodi, il castello di Dracula dalla Romania, Londra con la ruota panoramica, la Sirenetta di Amsterdam e Berlino per rimanere in Europa. Alcune sono abbinate anche ad un delizioso suono di carillon. "Restando nella nostra provincia - conclude Rita - ho il Castello di Ferrara, Trepponti a Comacchio e Pomposa, ma non ho Codigoro perché ancora non è stata realizzata". Rita potrebbe un giorno concorrere con un milanese di 73 anni che ha collezionato più di 1.000 palle di neve provenienti da oltre 150 Paesi in tutto il mondo.

Claudio Castagnoli