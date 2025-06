LA PASSIONE ESTENSE PER LE RUOTE CLASSICHE

Ai piedi di palazzo San Crispino c’è una Lancia Lambda del 1929 da cui scende un pezzo di storia del motorismo ferrarese. Si toglie il cappello, si asciuga il sudore. Perché "il più grande ostacolo di questa Mille Miglia è il caldo". Sergio Sisti, sulla sua Casaro assieme alla moglie Anna Gualandi, di Mille Miglia se ne intende. Ne ha corse trentatré. Nel 2001 è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Nel 2020 è arrivato secondo assoluto. E anche quest’anno la classifica lo posiziona nella top five. Mentre scriviamo è proprio quinto assoluto. "Quello di quest’anno – scandisce – è un tracciato che conosco poco, c’è un giro un po’ diverso. Sicuramente ci attendono delle belle sfide passando per la Raticosa e per la Futa. Il passaggio nei centri storici è sempre suggestivo anche se il caldo torrido di quest’anno non aiuta: la macchina si scalda molto. Insomma è una sfida nella sfida". Sulla prima tappa "uno degli scorci più suggestivi è senz’altro quello del lago di Garda. Panorami mozzafiato".

Nonostante sia un veterano del volante e del cronometro, Sisti è consapevole di gareggiare con piloti di primissimo livello. "Per il momento – afferma – siamo in una buona posizione nella classifica, ma non ci adagiamo sugli allori. I concorrenti davanti a noi e alcuni che al momento sono dietro, sono molto validi per cui sarà una lotta fino all’ultima ora di gara". Anche Massimiliano Paglione e Alex De Angelis, che fanno coppia sulla Bugatti T 37 del 1927 si dicono "molto soddisfatti" di come sta andando la macchina preparata dal team di meccanici del gruppo Promotor che quest’anno segue una decina di auto storiche in gara. "Arrivare come prima vettura nella propria città durante questa manifestazione straordinaria è qualcosa di sensazionale – così Paglione – . La Bugatti sta andando molto bene e anche il posizionamento in classifica ci sta soddisfacendo. È il primo tratto della prima giornata, per cui la gara è ancora lunga ma confidiamo di ottenere un buon posizionamento". De Angelis annuisce. Sisti torna dalla cena allestita al teatro Comunale. "Senza dubbio – chiude – la cena all’Abbado è una delle parti più belle della Mille Miglia. Anche in questo modo, Ferrara onora la sua lunga tradizione motoristica". È il tramonto. Dopo la città estense, il tracciato porta gli equipaggi nel bolognese. Ma la vera sfida inizia oggi. Perché, si sa, tutte le strade – comprese quelle che solca la Mille Miglia – portano a Roma.