La passione per le vette in due appuntamenti

"Argenta Peak-Incontri di montagna" è il titolo di due appuntamenti organizzati dalla sezione di Argenta del "Club Alpino Italiano". Si tratta di due serate in cui gli appassionati delle vette avranno modo di confrontarsi e discutere di cime con esperti si questa pratica sportiva alla Sala Mercato di piazza Marconi, dove avranno sede gli incontri.

Il primo di questi meeting è previsto venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,00. Nell’occasione di parlerà di "Cambiamenti di rilievo: la crisi climatica vista dalla montagna", a cura del Comitato Scientifico Sezione CAI di Ferrara. Relatore il Dottor Andrea Ubiali.

Il secondo evento è previsto invece per venerdì 21 novembre 2025. Argomento: "1975-2025, i miei primi 50 anni nel CAI; narrazioni ed aneddoti di montagna: Gabriele Villa (nella foto) si racconta".

All’odg dunque due importanti rendez-vous messi in campo dal Cai per condividere in sostanza informazioni e suggerimenti con l’obiettivo di conoscere al meglio i monti e le alture, scalate o salite in vetta alle cime, come fare escursioni o affrontare ferrate, camminate lungo sentieri: il tutto in modo sicuro oltre che avventuroso.

Gabriele Villa, già vicepresidente del Cai ed esperto istruttore di alpinismo, ha sempre descritto con entusiasmo il gruppo seniores Cai altrimenti detto…“Giovani da tanto tempo!”. I gruppi seniores nascono, a livello nazionale, negli anni settanta per poi trovare, soprattutto al nord, rapida espansione nel decennio successivo: lo scopo è dare la possibilità agli over 60 di affrontare percorsi di montagna più adatti alla loro età, escludendo itinerari troppo impegnativi.

A Ferrara il gruppo si è, originariamente, costituto nel 2011 un po’ come una sfida: allo stop del 2014 è seguita una forte fase di ripresa tanto che ora ci sono circa quaranta persone coinvolte in questo progetto.

Nando Magnani