La paura delle nuove tecnologie: "Un uso consapevole dei telefonini"

Giovanni Meloncelli, psicologo collaboratore di ’Alleanza Digitale’, lei parla della paura delle nuove tecnologie. Da cosa nasce? "La paura nasce spesso dall’ignoto. Ogni rivoluzione tecnologica ha portato con sé timori e diffidenza, come accadde con l’invenzione dell’automobile. L’uomo tende a temere ciò che non conosce, soprattutto quando cambia le sue abitudini e convinzioni".

Viviamo in un’epoca di rivoluzione digitale. Il cellulare è davvero un pericolo per i giovani? "Non si può negare che l’abuso del cellulare sia dannoso, e infatti la Società italiana di pediatria sconsiglia l’uso ai bambini sotto i 6 anni. Tuttavia, non si tratta di demonizzare il telefono, ma di educare i ragazzi a un uso consapevole, stabilendo regole e alternative valide".

Quali alternative efficaci all’uso del cellulare? "L’attività sportiva. Aiuta a socializzare e a staccarsi dalla rete. Nel progetto ’Alleanza Digitale’ cerchiamo di educare ragazzi e adulti a un uso equilibrato dei device, affiancandolo a esperienze sportive".

Propone una patente per l’uso del telefonino. In cosa consisterebbe? "Nella realtà piemontese la chiamano ’patente di smartphone’, in Friuli è il ’patentino per lo smartphone’. Si tratta di attuare un percorso educativo che spieghi non solo le regole di utilizzo, ma anche le dinamiche di mercato e comunicative dietro le app e i social. Sarebbe utile per i giovani, ma anche per le famiglie, affinché i genitori possano accompagnare i figli nell’uso responsabile della tecnologia".

Che ruolo dovrebbero avere gli adulti nella gestione del rapporto tra i giovani e il digitale? "Gli adulti devono comunicare in modo educativo e non giudicante. Se impongono regole rigide senza dialogo, i ragazzi tenderanno a ignorarle. Bisogna guidarli con consapevolezza, capendo che l’adolescenza è il periodo in cui si cerca indipendenza e si sfidano le norme imposte".

Rispetto al tema dell’uso del corpo e del digitale, a rispondere è l’avvocato Marianna Pellegrini, segretario generale di Fondazione estense, che sostiene il progetto: "Da un confronto con i professionisti, è emerso che il primo passo per riequilibrare il sistema di rapporti e contatti tra i giovani, sia stimolarli alle relazioni in presenza, senza la mediazione di schermi, e invitarli ad un uso positivo del corpo, come stimolo, anche fisico, per una crescita armoniosa, il più libera ed equilibrata possibile, contrastando il sempre più diffuso fenomeno dell’abbandono della pratica sportiva".

Jacopo Cavallini