La paura di crescere a teatro

Teatro a misura di bambino a Portomaggiore. Il Comune, in collaborazione con I Teatri del Delta, hanno organizzato due spettacoli teatrali inseriti nel ciclo Bimbi a teatro che si terranno a Palazzo Gulinelli, in corso Vittorio Emanuele II, negli spazi della biblioteca comunale "Peppino Impastato", sabato 18 novembre e sabato 16 dicembre alle 10.30. Il primo appuntamento sarà con la Compagnia All’incirco e le Storie appese a un filo, spettacolo di marionette a filo di e con Gianluca Palma e Mariasole Brusa. Nove micro-drammaturgie si susseguono legate da un unico filo conduttore: la paura, in tutte le sue forme. Paura del diverso e dell’inspiegabile, paura dell’amore e della morte, paura di crescere.