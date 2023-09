‘La paura di vincere’. Ciak con Bobby Solo, mostro sacro del rock

La città di Ferrara diventerà presto un nuovo set cinematografico. A inizio ottobre prenderanno il via le riprese di ‘La paura di vincere’, il cortometraggio della regista Roberta Pazi, tratto da un racconto del chitarrista, autore e scrittore ferrarese Carlo Zannetti. Il film vede nel cast anche il celebre chitarrista, cantautore e attore di fama internazionale e vincitore di due Festival di Sanremo, Bobby Solo, che vestirà i panni di un personaggio particolare che incarna la musica nella sua essenza più

profonda. "Siamo felici di accogliere in città una nuova produzione cinematografica, di una regista ferrarese, con cui ci congratuliamo e che vede la partecipazione di una straordinaria icona della musicale italiana nel mondo, che ha rappresentato la prima grande onda rock sulla scena nazionale: siamo pronti a dare il benvenuto a Bobby Solo e a tutto il cast", dice l’assessore Marco Gulinelli.

‘La paura di vincere’ racconta la storia di Leonardo (interpretato da Simone Francia), un direttore d’orchestra che si vede costretto, da un forte e persistente disagio psicologico, a fare un passo indietro nel suo passato. Decide così di iniziare un viaggio nei luoghi della sua infanzia e adolescenza, in quella che presto diventerà una spasmodica ricerca di tutti i veri motivi del fallimento della sua vita. Una dolorosa sfida con i segreti del tempo, un puzzle in bianco e in nero da ricomporre. La sceneggiatura è curata da Lillo Venezia e da Roberta Pazi, da un racconto di Carlo Zannetti che firma anche la colonna sonora, affiancato da Massimo Passon del “Master Studio” di Udine. Le melodie mettono ancora una volta in risalto le doti di Carlo Zannetti, artista poliedrico. Il cortometraggio è frutto di una nuova collaborazione tra l’associazione “Destination Film” di Ferrara e l’etichetta discografica Videoradio e Videoradio Channel - edizioni musicali, che in questa occasione si presenta in veste di partner nella produzione cinematografica, con il suo direttore artistico Giuseppe Aleo.