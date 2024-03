La pediatra Cappelli è ’Una di noi’: "Un premio per i 35 anni di carriera"

È la pediatra di Vigarano da 35 anni. E’ alla seconda generazione di bambini che sta aiutando a crescere e che cura tutti i giorni nel suo ambulatorio di via Amendola e nelle visite domiciliari. Un ruolo fondamentale, unico, importante per le famiglie e per il paese. Ecco dunque che quest’anno, l’amministrazione comunale di Vigarano ha deciso di conferire alla dottoressa Valentina Cappelli il premio "Una di noi" in occasione della Giornata internazionale della donna. "E’ il riconoscimento ad una donna che opera nel comune di Vigarano e che si è distinta per particolari meriti professionali o per essersi adoperata nel sociale a favore del territorio – spiega l’assessore all’istruzione e alle politiche giovanili Daniela Patroncini -. Nel 2022 è stato dato a Rita Smai, che ha gestito per anni la palestra di danza classica e moderna, lo scorso anno a Silvia Pezzotta che da sempre si è distinta nel sociale e presta la propria opera nella Pro Civitate di Vigarano". Il premio a Valentina Cappelli sarà consegnato, alle 16.30 in sala consiliare alla presenza dei cittadini, nell’assise e delle autorità. "La dottoressa Cappelli è una persona importante per Vigarano – sottolinea il sindaco Davide Bergamini - un punto di riferimento per centinaia di famiglie e siamo felici ed onorati che abbia accettato questo riconoscimento". "Vigarano è una comunità piccola dove mi trovo molto bene con le famiglie, al punto che, pur abitando a Ferrara, sono 35 anni che lavoro qui – racconta la pediatra Valentina Cappelli –. Ringrazio chi ha riconosciuto questo lavoro. Ho accettato volentieri ma penso che non ci sia bisogno di un riconoscimento. Non ci ho mai pensato, perchè faccio solo l’unico lavoro che so fare e che continua a piacermi tantissimo e cerco di farlo tutti i giorni al meglio".

Da qui il racconto con un sorriso: "Seguo almeno un centinaio di bambini in questo momento che sono i figli dei piccoli che seguivo vent’anni fa – racconta la pediatra – . La cosa che ogni volta mi riempie il cuore, è quando i genitori entrano in ambulatorio con i piccoli e, siccome ovviamente non li riconosco, si presentano e così mi ricordo di loro". Una stretta di mano e di famiglia tra generazioni, che rafforza la fiducia: "La Dottoressa Cappelli rappresenta un punto di riferimento per le famiglie vigaranesi – aggiunge l’assessore Lambertini – il suo sorriso dolce ed i suoi modi rassicuranti hanno accolto i nostri bambini Sin dai primi giorni di vita".

Claudia Fortini