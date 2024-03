"La pensione agognata?. Da ieri è in liquidazione"

Nei giorni scorsi avevamo raccontato l’odissea di Claudio Ferrarini di Pilastrello, ex insegnante di ruolo della scuola media inferiore in provincia di Ferrara, per vedersi riconosciuta la sua pensione Enpals da musicista. Aveva spiegato, 6 anni fa, di avervi dovuto rinunciare temporaneamente per poter avere la pensione Inps e dover aspettare il 67° compleanno per l’integrazione da musicista. Ma nulla si stava sbloccando. Ieri è stata l’Inps a farsi sentire fornendo alcune precisazioni. "Il signor Ferrarini – così una nota – ha già in godimento una pensione anticipata come insegnante da settembre 2018 – sottolinea Annalisa D’Angelo, direttrice provinciale di Inps – Al compimento, lo scorso 2 gennaio, del requisito di vecchiaia del 67° anno di età, il signor Ferrarini ha richiesto la pensione supplementare con attivazione del fondo ex Enpals, con decorrenza febbraio 2024. Al momento, pertanto, l’unica domanda di pensione d’interesse del signor Ferrarini, attualmente giacente, da un mese e non da sei anni, è quella presentata ai fini del riconoscimento del supplemento connesso alla valorizzazione della contribuzione ex Enpals. La quale, in caso di accoglimento, andrà ad aggiungersi al trattamento pensionistico già in godimento".

Dalla direzione provinciale dell’Inps, aggiungono, inoltre che "per completezza di informazione e di aggiornamento con riguardo al caso segnalato, questa sede, in costante raccordo con gli uffici centrali coinvolti nella gestione del procedimento, resta naturalmente a diretta disposizione dell’utente interessato, del quale l’ultima richiesta di informazioni rivoltaci risale al giugno 2021". Ma è di ieri anche la bella sorpresa trovata da Ferrarini nel suo quotidiano controllo nel proprio cassetto fiscale.

"Finalmente la dicitura ‘in lavorazione’, con gioia ho visto essere stata cambiata ‘in liquidazione’ – spiega soddisfatto l’ex insegnante e musicista –, sono contento e più fiducioso. In mattinata (ieri, ndr) ho chiamato l’ufficio e mi hanno detto che dovrò aspettare aprile per poter concretamente incassare l’asssegno. Ma festeggerò solo quando vedrò l’accredito. Preciso però che l’ultima mia richiesta risale a novembre 2023".

A 67 anni compiuti, ora Ferrarini dovrà aspettare solo i tempi tecnici necessari per passare dalla liquidazione formale a quella ’sostanziale’. Cioè i soldi sul conto corrente.

Laura Guerra