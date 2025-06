"La pensione? Il lavoro mi diverte". A 85 anni Andrea non si arrende

Nella vita di una persona, il periodo lavorativo dura circa 40-45 anni e poi la quiescenza, il momento del riposo, non è così per Andrea Occhi di Codigoro che compirà 85 anni oggi il 21 Giugno, festeggiando nel contempo, ben 70 anni di attività lavorativa nel mondo dell’agricoltura. Per Andrea il mondo agricolo è sempre stata la sua ragione di vita, il motivo per alzarsi ed andare al lavoro al mattino, una passione coltivata fin da bambino quando, appena alle elementari, andava con la mamma a "spigolare" il grano, e di grano ne ha spigolato tanto. La "campagna" di raccolta del frumento, di quest’anno sarà la sua settantesima. Iniziò appena quindicenne, da studente durante le vacanze, presso il Consorzio Agrario di Codigoro situato nell’attuale darsena sul Volano, con un compito amministrativo, poi alla fine degli anni ‘50 gli venne affidata un’agenzia dello stesso Consorzio Agrario di Ferrara, quella de "La Reale", situata tra Codigoro e Torbiera. Andrea si sposa e la moglie Giuliana lo aiuta nel distributore dei carburanti aperto dall’alba al tramonto e sette giorni su sette. Era un grande caseggiato che non aveva nemmeno la corrente elettrica, ma Giuliana gli dona i suoi quattro figli ed ha modo di conoscere le grandi aziende agricole che in quei terreni di bonifica hanno grandi ettarati, ma anche di farsi apprezzare per la serietà e la professionalità nel proprio lavoro. Da diversi anni Andrea con due dei suoi figli, conduce l’agenzia di Mezzogoro che vanta tra la sua clientela, nomi importantissimi del mondo agricolo ferrarese e non solo. L’agenzia, oltre alla consulenza tecnica ed economica, offre alla propria clientela la vendita di antiparassitari, concimi, ricambi e macchine agricole, prodotti petroliferi con tutta una serie di servizi di supporto agli agricoltori, compresa la programmazione stessa. Mezzogoro come Jolanda, vanta un tipo di terreno torboso particolarmente adatto alla coltivazione del riso, del mais, del grano e della soia in tutte le loro varietà. "Ho visto mietere con la falce ed ho iniziato a lavorare quando uscivano le prime mietitrebbie - racconta Andrea con nostalgia - ora la tecnologia applicata all’agricoltura ci porta verso i droni ed un’attività agricola altamente computerizzata. Finché la salute mi aiuterà continuerò a fare questo mestiere che amo moltissimo - conclude - che mi permette di stare a contatto con tante bravi agricoltori e che lascerò volentieri ai miei figli". Claudio Castagnoli