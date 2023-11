La pera Igp a testa alta. Il verdetto: "Assoluzione"

La pera Igp dell’Emilia-Romagna ha festeggiato i 25 anni della denominazione d’origine superando a testa alta il "processo" che nel corso della terza edizione del Ferrara Food Festival si è svolto nella giornata inaugurale del 1° novembre nel cortile del Castello Estense.

Ad introdurre i temi del processo Paolo Bruni, nella veste di presidente del CSO Italy, evidenziando la partecipazione del Consorzio della Pera IGP dell’Emilia-Romagna al Festival che per 5 giorni metterà al centro prodotti e produttori di eccellenze enogastronomiche nel centro della città di Ferrara, con lo scopo di ricordare cosa rappresenti la produzione della pera, una vera eccellenza da salvaguardare, in una annata che registra una riduzione della produzione di oltre il 70%, quale effetto di eventi climatici avversi, in primo luogo le gelate tardive di aprile, con già i frutticini formati, in grado di danneggiare pesantemente la produzione 2023 rispetto all’anno precedente ed il successivo eccesso di calore estivo. Eventi che si sommano purtroppo ad altri che dal 2019, con l’invasione della cimice asiatica, stanno mettendo a durissima prova i frutticoltori, con una forte riduzione delle superfici, passate in pochi anni da oltre 18.500 ettari a poco più di 12.000. "Non possiamo permetterci di perdere questa produzione – ha sottolineato il presidente del Cso – è una eccellenza autentica dei territori tra Bologna, Ferrara e Modena, se estirpiamo i pereti ci sarà un danno enorme per queste province, per l’economia non solo agricola, per i 15.000 addetti, ma anche per le tavole dei consumatori che saranno più povere senza un frutto prezioso come la pera". Con il simbolico processo, con tanto di giudice (Gianni Polizzi), pubblico ministero (Paolo Massobrio), avvocato difensore (Antonella Vicenzi), giuria e testimoni (Paolo Vanzini, Massimiliano Urbinati, Simona, Roberto Manfredini, Sara Bellentani, Elisa Macchi) si è voluto offrire un palcoscenico per ricordare il valore di una produzione che per le sue peculiarità merita adi essere salvata. Il “giudice” ha messo in evidenza che si tratta di un frutto dolce e con buone caratteristiche nutrizionali, che dal 1998 si fregia del bollino IGP attribuito dall’Unione Europea a sottolinearne la qualità. Le “accuse” mosse dal pm Massobrio, celebre autore del “Golosario”, di ambiguità identitaria, inidoneità fisica e scarsa seduttività, sono state corroborate da testimonianze di consumatori e casalinghe, che hanno lamentato scherzosamente la personalità multipla della pera, che in effetti ha 8 varietà iscritte all’Igp. Accuse alle quali ha ribadito la difesa, per voce della giornalista Antonella Vicenzi e dei suoi testimoni, che hanno posto l’accento sulla storia e la cultura che accompagnano la pera nel suo percorso. La sentenza ha visto la piena assoluzione per la pera, pur con la prescrizione di “arresti domiciliari” presso tutti i ristoranti, le osterie, gli agriturismi di Ferrara per essere proposta a tutti i clienti e turisti.