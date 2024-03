La perseguita per mesi, a processo

Sono stati insieme alcuni mesi. Una relazione breve, quindi, che però quando si è interrotta non è stata immune da un copione che troppo spesso siamo abituati a vedere: lui che non accetta la decisione della ragazza di farla finita. Lui, 25 anni, ha cominciato a tartassarla. A seguirla quando riusciva a sapere dove si stava recando. E quando non era a conoscenza degli spostamenti della ventitreenne, si ingegnava per saperli. Inutile dire che la inondava di messaggi e di telefonate, ai quali lei puntualmente non rispondeva, me che non hanno impedito a lui, per mesi, di continuare a importunarla. In alcuni messaggi c’erano anche frasi offensive, e in qualche caso anche minacce. Non era proprio rassegnato alla fine della relazione, fino a quando lei non ha deciso di porre fine alla tortura, decidendo di raccontare tutto quanto in una denuncia. Da qui sono iniziate le indagini per ricostruire quanto accaduto, per mettere insieme i tasselli dello stalking, fino alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura. Ieri si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Carlo Negri, il quale al termine dell’udienza ha disposto

il rinvio a giudizio del venticinquenne per stalking, fissando la prima udienza del processo a suo carico, al 7 maggio prossimo.