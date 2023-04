"La perseveranza di Gesù, che recupera i Tommaso del mondo"

"No, non ho detto paranza e nemmeno misticanza, ho detto perseveranza". Parola un po’ dimenticata, oggi gira di più il “niente è per sempre”, il “mordi e fuggi”, lo scrolling, lo skipping. Invece le letture di oggi ci parlano proprio di perseveranza. "Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere… Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore… Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati". La prima lettura presa dagli Atti degli apostoli individua proprio nella perseveranza la causa prima della crescita della comunità. Perseverare significa avere un atteggiamento o un comportamento costante spinto da propositi virtuosi e sostenuto da una convinzione personale e oggettivamente valida. Come quando ti trovi controcorrente e tutto ti rema contro, ma la tua ragione è più forte di qualunque avversità. Il più perseverante di tutti, oltre ogni limite, è proprio Dio, capace di perseverare nella misericordia. Dio perdona anche quanto noi ce lo immaginiamo con la scure in mano. Lo recita pure la Colletta: "Dio di eterna misericordia, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva…". Misericordia che riecheggia anche nella seconda lettura: "Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati … per una speranza viva". E nel vangelo di Giovanni, nel quale Gesù è talmente perseverante che è disponibile a fare la replica e tutti i bis necessari. "Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”… detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo”… Stette di nuovo in mezzo loro e disse: “Pace a voi!”". Gesù si concede ad oltranza perché il suo obiettivo è farci capire, e per farci capire è disposto ad andare a recuperare anche la pecorella assente, incredula, smarrita, anche quella che non si vuol far recuperare. Così succede a tutti i Tommaso di questo mondo, Dio è più perseverante di loro, non si stanca mai e non perde occasione per andarli a cercare. Anche noi dobbiamo essere perseveranti nella custodia dell’altro. Dobbiamo essere come quegli insegnanti che si appassionano proprio agli alunni svogliati, difficili, oppositivi perché è lì che si mostra tutta la verità del loro mestiere, la loro fede nell’altro… anche perché Dio per noi è sempre disponibile a dirci, dopo averci recuperato, “che sia la penultima volta”.

Andrea Celeghini