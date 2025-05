La pianista Govoni suona Mozart, Chopin e Liszt

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del Conservatorio, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a Palazzo Naselli Crispi. Oggi alle 17.30 la giovane pianista Anna Govoni, studentessa di biennio del Frescobaldi, sarà protagonista di un concerto dedicato Mozart, Chopin e Liszt. Le nove variazioni su un tema di Duport K. 573 sono state composte da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1789. Il programma prosegue con La Polacca in la bemolle maggiore op. 53 (1842), una delle più “eroiche” composizioni di Fryderyk Chopin (1810-1849). Concluderà il concerto Après une lecture du Dante, Fantasia quasi sonata di Franz Liszt. Nata nel 2005, Anna Govoni ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di sei anni, ha conseguito il diploma accademico di I livello con 110, lode e menzione d’onore sotto la guida di Daniele Borgatti. Attualmente frequenta il secondo anno del biennio accademico di pianoforte sotto la guida di Daniele Borgatti al Conservatorio Frescobaldi. Prenotazione consigliata al numero 3338043626 (tramite l’invio di un messaggio Whatsapp).