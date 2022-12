La Piccola Carovana presenta Gino lo Struzzo Sul web tutti gli eventi

I colori del Natale, burattini e marionette. Oggi alle 15.30 (ingresso libero) la Piccola Carovana con Gino lo Struzzo nel centro storico di Comacchio. Avete mai avuto l’illusione che l’inanimato in realtà possa essere vivo? Questa sensazione è racchiusa in un unico e sorprendente animale: Gino lo Struzzo, curioso e simpatico struzzo bianco. La rassegna è organizzata da Bialystok Produzioni con la direzione artistica di Massimiliano Venturi, per conto del Comune e con il contributo della Regione. Programma completo www.comacchioateatro.it.