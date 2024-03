La piena punta sul Delta. Un fiume di detriti nel Po, chiuso il traffico sui ponti

Passa, anche grazie la sole che ieri ha retto per tutta la giornata nonostante gli annunci delle cassandre del maltempo, la piena. Per le prossime 24 ore scivola verso il Delta, il colore giallo nel tratto tra Borgoforte e Pontelagoscuro. Allagate le golene lungo le sponde, nel tratto da Francolino a Ro. Uno scenario che ormai desta più che timore solo curiosità per quella massa scura, acque fangose che portano detriti. E sono proprio i detriti a destare preoccupazione. Nei rami del Delta siamo sopra la soglia 2 di criticità, il colore è l’arancione. Lungo il Po di Goro c’è Livio Celli, 61 anni, ormai è da giorni con gli occhi aperti. Sono in quattro, operai che si occupano dei due ponti di barche, quello a Gorino e la struttura a Santa Giulia. L’altro giorno il traffico era stato chiuso, le strutture ’aperte’ per lasciar passare la prima ondata di detriti. Poi si era acceso il disco verde, la situazione sembrava ormai essersi normalizzata. E così le auto sono tornate a traballare su quelle assi, nel ponte di Gorino che unisce due sponde e due regioni, Emilia Romagna e Veneto. Poi di nuovo il suono del campanello della prudenza e Celli con i suoi colleghi ieri mattina ha dovuto ’rimuovere’ le strutture. "L’acqua va verso il mare, lentamente scende – precisa –, ma sta passando in queste ore di tutto, tronchi, detriti. Siamo stati costretti ad ’aprire’ per evitare che si formasse un imbuto di rami e ramaglie contro i ponti". A Santa Giulia e Gorino i due ponti sono gestiti da una società guidata da Marika Zanellati con il marito. Si paga il pedaggio sul ponte di Gorino, una porta per i turisti. "Siamo a controllare che tutto sia in regola", dice Celli.

ll colmo di piena del Po è passato a Borgoforte (provincia di Mantova) mercoledì sera attorno alle 19, il livello ha fatto segnare 5,63 metri sopra lo zero idrometrico. I valori – assicura Aipo – in quel tratto sono già in calo. La piena si è ripresa le aree golenali. Le squadre di Aipo, che anche ieri hanno controllato il gigante d’acqua, invitano alla prudenza. Il letto del fiume si è allargato. Alessandro Andreotti, della società Canottieri, ieri mattina era lì, per controllare che tutto filasse lischio. C’è qualche tronco, ma ormai la piena se la stanno lasciando alle spalle.

Mario Bovenzi