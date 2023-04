La pietra filosofale, 25 anni dopo Omaggio al maghetto Harry Potter

Sarà un week-end dedicato al maghetto più famoso del mondo, quello che prenderà il via oggi a Cento. In occasione del 25° anniversario dell’assegnazione del premio letteratura ragazzi alla scrittrice J.K. Rowling per il libro ‘Harry Potter e la pietra filosofale’, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Scuole Malpighi di Cento, con la collaborazione de l’Istituto ‘Il Guercino’, Cinema Teatro ‘Don Zucchini’, Ascom Cento e il patrocinio del Comune, hanno organizzato un serie di iniziative.

Correva l’anno 1998, quando, nell’ambito della 20ª edizione del Premio Letteratura Ragazzi, la giuria tecnica formata da Enzo Catarsi, Gianni Cerioli, Guido Clericetti, Franco Frabboni, Giovanni Genovesi, Claudio Marabini, Roberto Pazzi, Giuseppe Pederiali, Luciano Scaffa, Susanna Tamaro e Paolo Valentini ebbe il merito di essere lungimirante e determinata nello scegliere per la terna finalista ‘Harry Potter e la pietra filosofale’ di una allora sconosciuta J. K. Rowling. Il primo libro della celeberrima saga vinse alla grande tra i giovani lettori che formavano la giuria popolare e, da quel momento, il maghetto non si è più fermato. Le iniziative prenderanno il via oggi alle 16.30 alle scuole Malpighi in via Matteotti, dove inaugurerà la mostra ‘Harry Potter a Cento… 25 anni dopo’, realizzata dagli studenti della scuola media Malpighi (sarà possibile visitare l’esposizione il venerdì di tutte le settimane scolastiche dalle 15.45 alle 18 fino al 28 febbraio). Alle 18, nel salone di rappresentanza di Credem Banca, si proseguirà con la tavola rotonda ‘Harry Potter tra le righe - Alla scoperta dei significati di una saga che continua a incantare i nostri ragazzi’ che vedrà gli interventi della saggista e autrice Marina Lenti, del professore incaricato di Diritto Canonico presso la Facoltà Teologica Pugliese Ivano Sassanelli, del parroco di Gissi Gianluca Bracalante, moderati da Giovanni Minghetti. Domani alle 9, sempre al salone di rappresentanza di Credem Banca, i ragazzi delle scuole medie e superiori incontreranno Cliff Wright, disegnatore delle copertine della prima edizione inglese dei libri di Harry Potter. Dalle 15, le scuole Malpighi ospiteranno gli ‘Hogwarts Games’, un pomeriggio di sfide per tutti i ragazzi dagli 8 anni in su, mentre alle 17, al cinema ‘Don Zucchini’, verrà proiettato ‘Harry Potter e la Pietra filosofale’, mentre dalle 19 alle 21, la scuola secondaria ‘Il Guercino’ ospiterà ‘The boy who lived... the Philosopher’s stone Harry Potter night’, serata a tema con letture, proiezione film, rappresentazioni e magie, aperta a studenti delle classi V primarie e I secondarie e famiglie. Sabato alle 15, invece, l’Hogwarts Express si ferma in piazza Guercino, con animazione a tema Harry Potter, sfilata per bambini e tanto altro, a cura di Ascom Cento e Comitato ‘Centro in vetrina’. Tutte le informazioni, e le modalità dettagliate di partecipazione agli eventi si trovano su: www.scuolemalpighi.it; www.fondazionecrcento.it; www.premioletteraturaragazzi.it.

Valerio Franzoni