La Pinacoteca riapre dopo il sisma: "Qui la nostra cultura e identità"

Varcare il massiccio portone di legno, sotto i portici di via Matteotti, è un’emozione forte soprattutto per chi ha ancora negli occhi le transenne, i puntelli, le assi di legno incrociate che a lungo hanno ingabbiato il palazzo. Erano come una spina nel cuore. Finalmente libera e rinata, la Pinacoteca Civica di Cento è pronta a riaprire sabato mattina, con un weekend di festa a regola d’arte.

"In questo luogo noi ritroviamo anche il nostro essere centesi, fra identità ed eccellenze", ammette il sindaco Edoardo Accorsi. Più di undici anni sono trascorsi dalla notte del terremoto, e i capolavori del Guercino tornano a casa, tutti insieme, anzi di più: "La rinascita della Pinacoteca ha infatti permesso di ampliarne il patrimonio – fa notare il direttore Lorenzo Lorenzini – grazie alle donazioni e ai depositi di opere da parte di collezionisti privati o di banche, la Fondazione Cassa di risparmio di Cento, la Credem, l’associazione Imprenditori centesi per la cultura e gli Amici della Pinacoteca". Nelle quindici sale sono esposte 120 pitture e sculture di vari autori, con un ricchissimo corpus di opere del Guercino, sedici pale d’altare e quadri, venti affreschi staccati, undici disegni, da fare invidia a qualsiasi museo internazionale.

"Al di là dei tempi tecnici, il cantiere è stato tutto sommato veloce, poco più di due anni", osserva Beatrice Contri, direttrice dei Lavori pubblici del Comune. "E per noi è stato fondamentale lavorare con imprese che in quest’opera hanno messo tutta la loro profonda cultura materiale", aggiunge Francesco Conserva dello studio bolognese Open Project che ha accompagnato la rinascita della Pinacoteca. L’investimento è stato di circa quattro milioni di euro: due milioni e 995mila euro dalle risorse per la ricostruzione, altri 989mila dal ministero per l’allestimento museale. Il percorso scientifico (curato da Lorenzo Lorenzini ed Elena Bastelli) si sviluppa su più piani. Già all’ingresso alcune sale ‘raccontano’ Cento, prima e dopo Guercino, il suo orgoglio di piccola città padana. Poi, al piano superiore, ecco spalancarsi un regno di bellezza con le firme del barocco emiliano in un susseguirsi di splendori, la "Madonna col Bambino benedicente" di Guercino, il suo solenne "Cristo risorto che appare alla Madre", ma anche il "Matrimonio mistico di Santa Caterina", in cui già emergevano la naturalezza del colore e dei gesti. E in un’altra sala i cicli di affreschi di Casa Pannini con le scene di caccia e le storie mitologiche. "Abbiamo pensato questa Pinacoteca come un organismo vivo, aperto anche al contemporaneo", aggiunge l’assessore alla cultura Silvia Bidoli: in questo si inscrive anche l’intervento di Nicola Samorì, celebre artista romagnolo, che si è ispirato a opere di Guercino e Cantarini per lavorare sul tema del ritratto.

Per tutto il weekend si farà festa, con visite guidate e musica nei luoghi guerciniani, dalla chiesa di San Pietro a Palazzo Provenzali al cortile della Rocca, sabato sera un dj set di Frankie Hi Nrg e domenica una giornata di studi a cura del Centro studi internazionale ‘Il Guercino’ presieduto da Valeria Tassinari. L’ingresso alla Pinacoteca sarà libero fino al 7 gennaio, poi i centesi potranno entrarvi gratuitamente tutti i sabati, per sempre. Perché – ribadiscono tutti – in questo luogo c’è davvero l’anima di Cento.

· Altro servizio nel QN