La Pinacoteca torna a vivere con nuove opere

Sono passati undici anni da quel lontano 2012 che vide il sisma chiudere le porte della Pinacoteca centese, ferendola gravemente. Undici anni tra attese, modifiche, lavori: finalmente da quest’anno si potrà tornare a godere del suo immenso e bellissimo patrimonio artistico, scrigno di Guercino ma non solo. A due mesi e mezzo dalla riapertura della Pinacoteca civica ’Il Guercino’ di Cento, l’assessore Silvia Bidoli illustra i dettagli dell’allestimento e dell’inaugurazione, confermando che "sabato 25 novembre riapriranno le porte della nostra Pinacoteca". Fresca dei lavori di ristrutturazione post-sisma che in queste settimane si stanno concludendo, l’istituzione sarà pronta a riaprire il 25 novembre, "quando avremo la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità. Sarà una grande festa per la nostra comunità e per tutti gli appassionati d’arte e del nostro Guercino". Per l’occasione sarà prparato un nuovo catalogo. Bidoli entra poi nei dettagli dell’allestimento museale, che in questi giorni sta vedendo la ricollocazione dei capolavori del Guercino, che tornano a undici anni di distanza nella loro casa. "Dopo i mesi estivi in cui sono giunti a conclusione i lavori strutturali di recupero post-sisma, cominciamo ora l’ultima fase, quella dell’allestimento museale. Proprio in questi giorni stanno arrivando le opere che erano ben conservate al centro di raccolta di Sassuolo. Nelle prossime settimane saranno poi trasportate tutte le altre opere, tra cui quelle conservate anche nella chiesa di San Lorenzo, così da completare tutto il nuovo percorso espositivo. Sono quasi duecento le opere, tra quadri, affreschi, sculture, reperti storici e incisioni, che andranno a costituire questo nuovo importantissimo nucleo artistico – illustra l’assessore –. Protagonista assoluto Giovanni Francesco Barbieri, detto appunto il Guercino". Inaugurazione alle 15 in coincidenza con il primo appuntamento del cartellone del teatro ‘Musica nei Luoghi guerciniani’: i visitatori avranno l’occasione di conoscere scorci di Cento legati alla vita e alle opere del Guercino, anche attraverso visite guidate. "Con emozione e orgoglio, stiamo lavorando per ultimare i dettagli di questa cerimonia – chiude il sindaco Edoardo Accorsi – vogliamo sia un momento unico e speciale per tutte e tutti i centesi".