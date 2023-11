"La Pinacoteca versa in stato d’abbandono, lavoratori in difficoltà"

"Dopo ripetuti tentativi tesi a modificare anche la situazione – spiegano Sara Piagno, Delegata Sindacale Flp Pinacoteca Nazionale di Ferrara, e Rinaldo Satolli coordinatore generale Flp Bac Beni Culturali – denunciamo il persistente stato di abbandono in cui versa già da parecchi mesi la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, complici sia l’imminente cambio della direzione, in scadenza a dicembre, sia le insistenti voci che da inizio estate danno per imminente lo scorporo del museo ferrarese dalle restanti Gallerie Estensi di Modena e Sassuolo. Questa sigla sindacale già da mesi lamenta da parte della direzione di Martina Bagnoli il “congelamento” di tutte le attività della Pinacoteca Nazionale di Ferrara, dove eventi, mostre, progetti sono stati annullati o sospesi in ragione di un distacco che non potrà avvenire che in tempi medio lunghi. La mancanza di attenzione verso la realtà ferrarese, si è tradotta in isolamento del museo dal resto del tessuto cittadino, in mancanza di collaborazione con le altre realtà istituzionali e culturali della città, con la fuga del personale verso altri istituti, con malumori e divisioni interne. A tutto questo si aggiungono la totale mancanza di visibilità nella comunicazione istituzionale, l’assenza del museo ferrarese dai mezzi di comunicazione delle Gallerie Estensi. A farne le spese sono ora soprattutto i lavoratori, da tempo lasciati a se stessi".