La piscina compie mezzo secolo: "Superati i momenti difficili"

Nata nel 1974 la piscina comunale di Copparo ha festeggiato, sabato 50 anni. Il compleanno è stato celebrato fra brindisi, musica e testimonianze nel corso della festa organizzata del Centro Nuoto Copparo, con il patrocinio del Comune. L’evento, che ha visto il coinvolgimento degli studenti del Centro di Formazione professionale di Cesta, ha messo in luce l’importanza dell’impianto per la vita della comunità, di cui rappresenta un punto di riferimento, e per la crescita di numerosi atleti, fra cui si sono distinti campioni come Mirco Di Tora e Filippo Pelati. "È una gioia celebrare questo anniversario – ha affermato il sindaco Fabrizio Pagnoni –. La piscina è un luogo importante non solo come centro natatorio, ma anche come luogo di socializzazione, di cultura e di sinergia con l’Amministrazione, il mondo della scuola e le realtà di volontariato". Il presidente del Centro Nuoto Copparo, Diego Petrucci, ha ringraziato quanti lo hanno preceduto, "che ci hanno lasciato un gioiello. Il nostro impegno è massimo e tale da permetterci di superare, con il sostegno dell’Amministrazione, anche momenti difficili, come la pandemia e il rincaro dell’energia". È seguito il saluto di Sergio Vancini, fra i fondatori, e di Luca Fedozzi. Fedozzi ha presentato il gruppo dei primi ex atleti Marzia Marandella, Paola Vancini, Stefano Zannoni. Poi Gabriele Mingozzi factotum e conoscitore di ogni segreto degli impianti.

Valerio Franzoni