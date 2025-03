La piscina finalmente ha un gestore: "Presto verrà aperta al pubblico"

"Un altro enorme passo avanti, uno degli atti più importanti della legislatura", così il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, all’indomani dell’aggiudicazione della gestione di piscina e Centro sportivo "Davide Zardi" per i prossimi anni a Services 4Swim. Oltre alla gestione del Centro, la società realizzerà il progetto di riqualificazione del Centro: demolizione della vecchia palestra, costruzione di nuovi spogliatoi, campi da padel, un chiosco quale punto ristoro e un’area giochi. La settimana prossima ci saranno le pulizie di cantiere, in modo che il nuovo gestore possa organizzarsi per aprire al pubblico il prima possibile. La Services 4Swim è di Padova, una società di servizi per l’acqua a 360 gradi, per villaggi turistici, hotel, residence, stabilimenti balneari. Gestisce numerose piscine soprattutto in Veneto, nel Ferrarese la piscina di Codigoro. "Avevamo ricevuto quattro manifestazioni di interesse – ricostruisce la fase di assegnazione il sindaco portuense – che poi si è ridotta a una soltanto. Essendo un partenariato pubblico-privato, il gestore si farà carico della riqualificazione del Centro, un investimento di 500 mila euro". La piscina è costata circa 4 milioni di euro, 2,5 milioni coperti da finanziamenti esterni; un cantiere infinito: aveva aperto nell’2019, la prima interruzione nel 2020 per il cambio del progetto, perché ci si era accorti che le costole metalliche del tetto non erano adeguate; altra interruzione nel 2022 per l’abbandono del cantiere della azienda aggiudicataria della costruzione dell’opera. Prima dell’apertura del cantiere la piscina era un impianto molto frequentato, con tanti servizi e anche una squadra agonistica, che mieteva successi in ambito regionale e anche nazionale, con punta di lancia Vancini, medaglia d’argento alle Universiadi. La chiusura per tutti questi anni ha comportato la dispersione del patrimonio sportivo, con la maggior parte del personale che si è accasata ad Argenta, compreso il direttore sportivo. Diversi di loro potrebbero tornare, in quanto Service4Swim si è detta disponibile a diverse assunzioni in loco. Chi ha avuto modo di fare diversi sopralluoghi, come Maurizio Bariani, ex gestore per conto della Delfino 1993, ha parlato di un impianto diventato un gioiello; sarà una felice scoperta per i portuensi, la riapertura della piscina è prevista tra alcune settimane. La società padovana nasce come società di gestione di impianti natatori per poi ampliarsi anche al settore ricettivo-turistico. Lavorando direttamente sul campo, ha sviluppato e affinato il necessario know-how nella gestione di ogni tipologia di piscina, attraverso un’adeguata sensibilità nell’accoglienza del cliente, il rispetto dei protocolli di lavoro della struttura committente, la corretta interazione con il personale, infine ma non ultimo, la necessaria competenza tecnica della manutenzione ordinaria della piscina. L’attività storica è la gestione di piscine private e pubbliche, negli ultimi anni ha allargato l’offerta inserendo acquapark, palestre, bar, ristoranti e spa legati a strutture sportive. Quelle di Conselve, Legnago, Bovolone, Scodosia, Nogara, Thermal Pool ad Abano Terme Caorle tra le altre.

Franco Vanini