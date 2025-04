La piscina ormai pronta ad aprire. Ma il Concordia è ancora al palo

Il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, vuole vederci chiaro sullo stato di fatto dei lavori di restauro del Teatro Concordia. Se la piscina comunale è ormai completata e riaprirà a giorni al pubblico dopo sei anni, rischia di diventare un cantiere infinito anche l’ottocentesco teatro, in corso Vittorio Emanuele II.

L’importo originario era di 3,5 milioni, finanziato dalla Regione, con lavori cominciati nel luglio 2022 poi sospesi pochi mesi più tardi, il 13 ottobre 2022. "Di fatto l’azienda appaltatrice – afferma il segretario portuense di Fratelli d’Italia – ha aperto un procedimento giudiziario nei confronti del nostro Comune da parte del quale si è poi arrivato alla risoluzione del contratto". L’8 ottobre del 2024 "a conclusione della seconda consulenza tecnica d’ufficio e a seguito della richiesta del nostro Comune di tornare in possesso del bene dinanzi al giudice, la ditta appaltatrice ha riconsegnato l’immobile al Comune. Il primo passo per potere procedere a una nuova assegnazione, come da indicazioni avute dai tecnici di riferimento, consiste nella realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza del Teatro, per un importo di 187mila euro. Al fine di avviare una nuova gara d’appalto sarà poi necessario procedere all’aggiornamento del progetto, togliendo le lavorazioni già eseguite e procedere a un aggiornamento dei prezzi, nel frattempo inevitabilmente lievitati".

Badolato ha presentato un’interrogazione per sapere "i tempi che si ipotizzano per la predisposizione di una nuova gara, una volta eseguiti i lavori urgenti di messa in sicurezza del Teatro già assegnati, al fine di potere riprendere i lavori attraverso una nuova assegnazione". Non solo: "Quali sono i programmi degli interventi per l’esecuzione dei lavori, visto che necessariamente si dovranno fare delle scelte a fronte dell’aumento dei costi. Come ricercare nuovi contributi, accedere a nuovi mutui o realizzare meno opere, oppure quali ulteriori azioni si metteranno in campo per completare finalmente il recupero e restauro del Teatro Concordia, atteso da anni con impazienza dai cittadini e potere così mettere a disposizione della collettività un luogo di cui si sente drammaticamente la necessità". Non va dimenticato che Portomaggiore è l’unica cittadina con popolazione superiore ai diecimila abitanti senza un vero e proprio teatro, l’unico esistente è quello parrocchiale, lo Smeraldo, in piazza Papa Giovanni XXIII.

Franco Vanini