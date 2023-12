La pista da sci sbarca in piazza. I primi passi con le racchette

In centro arriva la pista da sci con l’iniziativa ’Mezzana Marilleva incontra Ferrara’. Si è tenuta nella mattina di ieri in piazza del Municipio l’inaugurazione dell’area allestita dal Consorzio Turistico di Mezzana-Marilleva per consentire ai bambini di provare l’emozione dei primi passi sugli sci. La pista da sci è rimasta attiva per tutta la giornata di sabato, sotto l’attento sguardo di una delegazione di maestri della Scuola Italiana Sci Marilleva. Questa iniziativa nasce dal rapporto di collaborazione tra il Comune di Ferrara ed il Comune di Mezzana e che ha visto la Spal come co-protagonista, visto che la località trentina sarà la casa del ritiro estivo dei biancazzurri fino all’estate 2024. Alla cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato l’assessore allo sport del Comune di Ferrara Andrea Maggi, una rappresentanza della Spal con Luca Donati direttore commerciale e il giovane difensore austriaco Philipp Breit che hanno consegnato alla delegazione di Marilleva una maglia autografata dai giocatori spalli con la scritta ‘Val di Sole Mezzana’. "Tra Spal ed il Consorzio Mezzana-Marilleva – ha aggiunto Luca Donati, direttore commerciale Spal – esiste una collaborazione ormai radicata negli anni della quale siamo molto felici, anche perché si tratta di una località da sempre cara a Ferrara e a tutti i ferraresi. Siamo convinti che questa partnership sia un valore aggiunto per il Club e per tutto il territorio e quindi ci auguriamo di continuare a collaborare ancora per lungo tempo in futuro". Con l’ausilio di maestri della scuola italiana di Sci Marilleva, i bambini si sono dilettati sugli sci su una pista creata appositamente. Non è mancata anche la neve artificiale a rendere il tutto ancora più magico. "Si tratta di una bella iniziativa e fa piacere ospitare anche quest’anno nel centro della nostra città gli amici di Mezzana-Marilleva – afferma l’assessore Andrea Maggi –. Siamo felici di essere riusciti a sviluppare questa bella iniziativa pensata per i nostri bambini, che potranno così provare l’emozione di indossare gli sci per la prima volta". La delegazione dei maestri della Scuola Italiana Sci Marilleva ha sottolineato: "E’ bello ritornare nella città di Ferrara, con la Spal abbiamo instaurato un buon rapporto. L’iniziativa in piazza vuole essere un momento di divertimento per i bambini e di promozione del nostro territorio".

Mario Tosatti