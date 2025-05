La più strana delle meraviglie. Lo Shakespeare di Mercadini

Un omaggio al più grande autore teatrale di tutti i tempi, visto attraverso gli occhi e la voce inconfondibile di Roberto Mercadini. Stasera, alle 20.30 sul palco del teatro Comunale, è tempo de ‘La più strana delle meraviglie’. Un monologo da e su Shakespeare in cui il noto scrittore, poeta e divulgatore racconta il suo tempo, il suo teatro, lo stupore e lo sgomento che prova. "Ma questa è la più strana delle meraviglie!" esclama Orazio in Amleto, e sono parole che, secondo Mercadini, ben esprimono la vertigine che si prova di fronte all’arte shakespeariana. In scena, il narratore cesenate si confronta con l’immensità del Bardo e ci guida in un viaggio tra i vertici della poesia e del pensiero teatrale shakespeariani, utilizzando le stesse parole dei suoi personaggi, quelle frasi che sembrano racchiudere già ogni cosa.

Frasi che ci parlano direttamente, come se fossero state scritte ieri, per noi. Roberto Mercadini, classe 1978, è scrittore, poeta e attore-narratore tra i più prolifici e seguiti del panorama italiano. Artista poliedrico, da anni calca i palcoscenici con i suoi monologhi, spaziando dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali.

Autore di libri, è anche volto televisivo (ospite fisso di Splendida cornice su Rai 3) e presenza attiva sui social, dove conta decine decine di migliaia di follower su Youtube e Instagram. Lo spettacolo che andrà in scena questa sera a teatro è stato prodotto da Sillaba e distribuito da Terry Chegia.