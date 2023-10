La pizzeria ’Il Mascalzone’ protagonista in tv

La pizzeria ‘Il Mascalzone’ porta la frazione di Renazzo in Tv, nella nota trasmissione condotta da Maria Grazia Cucinotta. Sabato dalle 11 il locale sarà protagonista di ‘A tu per tu‘ in una puntata nella quale verrà presentato il paese e poi tutti in pizzeria. Qui sarà l’occasione di mostrare come si prepara la pizza speciale ispirata proprio a Renazzo. Si tratta infatti di un piatto a base di pere,

l’ingrediente simbolo di Renazzo, con prosciutto e noci.