"La poesia crea forme, è esercizio di civiltà"

La poesia torna al centro della periferia con ‘Pagine al Centro’, la rassegna che l’aps ‘Gruppo del tasso’ e ‘Samuele editore’ hanno concepito per il centro commerciale Il Castello. Questo pomeriggio, dalle 16.30, in piazzetta Bershka, si alterneranno infatti una serie di letture e incontri con poeti in cerca di una parola autentica. Ultimo appuntamento del giorno, quello con la poesia dei maestri Umberto Piersanti e Giancarlo Pontiggia.

Presenta ‘Con parole remote’ del ‘98, la cui introduzione è stata scritta dal filosofo Sergio Givone.

"Il libro lo ripubblicai nel 2015, senza apportare variazioni. Negli anni a venire ho sentito l’esigenza di ripubblicarlo con piccoli interventi, di carattere linguistico. A seguire, ho sentito il bisogno di scrivere un racconto, che poi è la caratteristica di questa nuova edizione. L’idea è sempre quella di un dialogo segreto con i grandi classici, in cui l’antico viene affrontato con una lingua contemporanea. Sentivo il bisogno di un dialogo remoto, in cui ’remoto’ significa sia ’lontano’ che ‘appartato’.

Com’è nata la storia?

"È un libro nato quasi a mia insaputa. Negli anni ‘80 avevo già fatto qualcosa di poetico, ma non ero soddisfatto. Negli anni ‘90 ho messo mano a una letteratura latina e mi sono reso conto che, tra gli appunti, scrivevo frammenti poetici. Quando ho ripreso in mano i quaderni ho capito di aver materiale per un potenziale libro".

Come definirebbe il libro?

"Felice, perché nasce da un piacere di scrivere. Questo testo - l’unico tra i miei - è nato dal piacere di immergersi in una dimensione immaginativa pura".

Di cosa parla?

"Di un estate del 1961, quando ero bambino. Azzardando un paragone, se in ‘Ossi di seppia’ Montale vive un’estate negativa – al di qua della muraglia –, io amo pensare che il mio libro possa passare al di là della muraglia. È un fluire continuo".

Non come Joyce però.

"No, è come un flusso memoriale, una tensione immaginifica allo stato puro, che non deve passare al vaglio di una ragione critica esposta".

Come vive la poesia?

"La poesia è un esercizio di civiltà, perché si esprime attraverso forme rilevanti. Esce dall’effimero per creare forme che abbiano una tensione di pensiero. Attraverso essa ci si affaccia in un mondo metatemporale".

Cosa vorrebbe lasciare con queste poesie, come vorrebbe fossero lette?

"Io ho approfondito un tema a cui tengo molto, ma di cui purtroppo se ne parla poco. Esiste una tensione nel leggere, un rapporto con la storia e la tradizione. Questo voglio emerga".

Andriy Sberlati