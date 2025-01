’La polenta del contadino’ con la Pro Loco ai fornelli

A Poggio Renatico c’è una kermesse culinaria dedicata a un piatto tipico. Ad annunciare, infatti, la XXII edizione de “La Polenta del Contadino” sono Tonino Buriani, gli amici della polenta e la ProLoco locale. L’evento si terrà oggi e domani sotto la Tensostruttura comunale gestita da ProLoco, in via Testi a Poggio Renatico. Lo stand sarà aperto anche per il pranzo di questa domenica.

Questo evento nacque alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso, quando in una gelida serata dell’Epifania, Tonino Buriani insieme ad altri amici, portò un vecchio paiolo di rame di fronte al bar della piazza del paese, gestito da Francesco Visentini, e iniziò a cucinare la polenta. Dopo i primi anni in cui l’evento si ripeteva per festeggiare “la befana”, si decise di renderlo un appuntamento fisso per il mese di gennaio. Con il supporto dell’allora parroco Don Gianni Albarello, che mise a disposizione la tensostruttura parrocchiale, l’evento si trasformò in una vera e propria sagra.

Per le prenotazioni 333.7807464.