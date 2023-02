"La politica deve battere un colpo"

Il direttore di Cna Diego Benatti va al cuore della vicenda: "Che il problema dell’energia sia, oggi, il problema numero uno per imprese e famiglie è chiaro a tutti. E’ chiaro anche che il governo è intervenuto, a livello nazionale, nel tentativo di mitigare i rincari di gas ed energia elettrica. Quello che non ci è chiaro è il motivo per cui Ferrara è al primo posto in regione per gli aumenti della bolletta del gas: su questo chiediamo alla politica di attivarsi tempestivamente. La politica locale deve attivarsi, pretendere risposte e se necessario intervenire".