La politica porta i ferraresi al cinema. Apollo pieno per la prima di ’Ferrari’

La politica porta i ferraresi al cinema. L’Udc Ferrara, infatti, ha organizzato, l’altra sera in collaborazione con la Multisala Apollo, la proiezione gratuita di ’Ferrara’, l’ultimo e attesissimo film di Michael Mann, uscito in prima visione nelle sale cinematografiche di tutta Italia il 14 dicembre scorso. Ebbene la partecipazione è stata massiccia: la sala di 144 posti era esaurita anche a dimostrazione del gradimento riscosso dall’ iniziativa che, per tipologia , mai è estata realizzata in ambito politico a Ferrara. "L’ idea di mettere in piedi questo tipo di evento – spiega il coordinatore provincale del partito Ciriaco Minichiello – parte dai nostri giovani Udc, presenti in tanti anche l’altra sera, ai quali va tutta la nostra gratitudine. Il senso dell’evento sta nel fatto che si è voluta accostare la rinascita e la crescita dello scudo crociato come progetto politico, fatto di moderazione e competenza, alla storia personale di Enzo Ferrari, rivelatosi poi un personaggio vincente, pur nelle difficoltà che ha dovuto affrontare sul suo cammino professionale". Il numeroso pubblico in sala ha applaudito i brevi interventi dell’assessore Angela Travagli, presente in rappresentanza del sindaco Fabbri, del coordinatore regionale Udc Riccardo Bizzarri , del coordinatore provinciale Ciriaco Minichiello e del segretario comunale Udc Marco Mantoan. "Un ringraziamento particolare a tutto la staff di Udc Ferrara – conclude il coordinatore – che ha magistralmente ideato ed organizzato l’ evento dimostrando che lo spirito di una squadra unita e competente vince sempre". Tra gli interpreti del film, girato in ampia parte nella città di Modena, star del calibro di Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey e Jack O’Connell.

re. fe.