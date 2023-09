La polizia festeggia il patrono. Premi agli agenti più meritevoli

Ieri la polizia di Stato ha festeggiato il proprio santo patrono, San Michele Arcangelo, con una messa nella chiesa del Gesù. Dopo la cerimonia religiosa, officiata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego, a palazzo Camerini il prefetto Rinaldo Argentieri e il questore Salvatore Calabrese hanno premiato gli uomini della polizia di Stato che si sono particolarmente distinti nello svolgimento della loro attività. Riconoscimenti sono andati a Michele Rossini, Andrea Marzocchi, Stefano Perelli, Mauro Grazzi e Davide Resca per l’inchiesta sulla mafia nigeriana, a Giuseppe Di Mino per un maxi sequestro a carico di un imprenditore e a Sergio Russo per un’attività che ha portato alla denuncia di trentacinque persone responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento, alla produzione e alla diffusione di materiale pedo-pornografico.