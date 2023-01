La Polizia Locale potenzia l’organico

Verso il potenziamento dell’organico della Polizia Locale dell’Alto ferrarese, per mantenere la sintonia ottenuta e dimostrata negli anni, con quanto richiesto dagli standard della Regione Emilia Romagna. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale dell’Alto Ferrarese si prepara, entro l’estate, ad assumere otto persone.

Due posti da ispettori saranno coperti dalla graduatoria di Cento, per altri sei agenti invece verrà fatto un concorso entro l’estate. E’ quanto emerso nei giorni scorsi dal bilancio illustrato - in occasione della festa di San Sebastiano che la polizia locale dell’Alto Ferrarese e di Cento hanno celebrato insieme a Bondeno - dal Comandante Stefano Ansaloni.

Il corpo intercomunale comprende Bondeno, che ospita in via Turati la sede del comando, Poggio Renatico, Terre del Reno e dal primo gennaio anche Vigarano Mainarda. L’organico complessivo è di 26 persone.

Condividono strumentazioni informatiche, mezzi, autovelox, telelaser, 45 defibrillatori e telecamere di sorveglianza, che sull’intero territorio sono ben 210 di cui 52 di lettura targhe. Lo scorso anno, e ovviamente il bilancio ancora non comprendeva Vigarano, hanno rilevato 136 incidenti stradali e 53 infortuni, sono state 12.119 le sanzioni, 8 le sanzioni per guida in stato di ebrezza, 2 per guida sotto effetti di stupefacenti. Gli agenti hanno vigilato ogni giorno su tutti i plessi scolastici.

Ed è proprio sulla prevenzione, che parte dalle scuole e dai giovani, che la polizia locale punta per contribuire nella crescita di nuove generazioni capaci di essere cittadini esemplari anche nel rispetto del codice della strada.

A questo proposito hanno svolto ben 108 ore di educazione stradale, coinvolgendo 93 classi e raggiungendo ben 1.860 studenti.

Servizi che si estendono anche alla polizia giudiziaria con 68 interventi e commerciale, con 43 controlli svolti su pubblici esercizi e in mercati.

La tutela dell’ambiente, la prevenzione e i controlli rientrano nelle missioni: hanno effettuato 119 controlli di polizia ambientale e applicato 123 sanzioni amministrative e penali di cui 25 legate all’ambiente.

L’ingresso di Vigarano Mainarda dal primo gennaio scorso, estende la gestione associata ad un territorio più vasto, unisce forze e risorse, personale e attrezzature, aumentando le potenzialità dei controlli.

Claudia Fortini