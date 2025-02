La polizia locale ritorna in Castello. Dopo il sisma è di nuovo agibile

La Polizia Locale entra nel castello e la sede, nel cuore del centro storico, torna con efficacia a farsi baluardo dei servizi della città. Dopo oltre un decennio di attesa e lavori di ricostruzione, venerdì scorso la Polizia Locale ha fatto ritorno negli uffici restaurati di Castello Lambertini, la storica sede municipale danneggiata dal devastante terremoto del maggio 2012. Il sisma, che causò il crollo della torre del castello e rese inagibile l’intera struttura, aveva costretto i servizi pubblici a trasferirsi prima nel municipio temporaneo di Via Salvo d’Acquisto e poi nella sede di Via Caduti sul Lavoro. Oggi, con il rientro della Polizia Locale, si apre un nuovo capitolo per Castello Lambertini, monumento simbolo della comunità, finalmente restituito alla collettività. La Polizia Locale è il primo servizio pubblico a riprendere la propria operatività all’interno della storica sede, segnando un traguardo significativo nel lungo e impegnativo percorso di ricostruzione e valorizzazione del patrimonio storico cittadino. Riportare questo tipo di servizio nel cuore del capoluogo è fondamentale non solo per restituire un pezzo di storia, ma anche per garantire una presenza di sicurezza e un punto di riferimento accessibile per tutta la cittadinanza. La Polizia Locale, infatti, non solo offre il proprio supporto quotidiano, ma svolge anche un ruolo centrale nella vita della comunità. Il sindaco Daniele Garuti e la Giunta comunale hanno espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo. "Il rientro della Polizia Locale a Castello Lambertini rappresenta un momento di rinascita per tutta la comunità – ha dichiarato il Sindaco –. Dopo anni di sacrifici e impegno, oggi restituiamo ai cittadini un luogo simbolo che torna a vivere e a svolgere la sua funzione al servizio della collettività. Questo è solo l’inizio di un percorso che vedrà il nostro Castello tornare al centro della vita sociale e culturale della nostra città". Per il momento, per contattare telefonicamente la Polizia Locale, in seguito al trasloco, è possibile chiamare il numero 0532 899600, corrispondente alla Centrale Operativa di Bondeno. Con il ritorno della Polizia Locale a Castello Lambertini, un nuovo capitolo si scrive nella storia di Poggio Renatico, e la cittadinanza può guardare con speranza a un futuro di rinascita e crescita. Oltre alla Polizia Locale, il ritorno di Castello Lambertini come sede operativa di altri servizi istituzionali è uno degli obiettivi dell’ amministrazione comunale.

Claudia Fortini